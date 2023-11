La Commissione Europea è impegnata da tempo a tentare di riformare il patto di stabilità, perché ritiene che le vecchie regole non abbiano funzionato, o quantomeno che non abbiano "impedito" che l'Eurozona fosse gravata per un quarto di secolo da una "crescita molto lenta" e da un debito pubblico "in aumento". Lo sottolinea il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine della presentazione delle previsioni economiche d'autunno a Bruxelles.