Ue, Scordamaglia: "Schizofrenia regolatoria Commissione ostacola sovranità alimentare"

"C'è un’Europa finalmente preoccupata di difendere le proprie supply chain strategiche dall’influenza e dal potere di coercizione di paesi, in primis la Cina, non certo democratici. Ma allo stesso tempo c'è un'Europa che contesta il concetto di sovranità alimentare e di autosufficienza alimentare europea e che prova con il Green Deal a smantellare la produzione agroalimentare". E' quanto osserva il amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia parlando con l'Adnkronos della situazione di "profonda debolezza" dell'Europa in quanto "molte filiere sono a rischio di influenza da parte di altri paesi".

In Europa si parla infatti, di "derisking, di autonomia industriale e si fanno accordi anche tra paesi per una maggiore autonomia di materie prime da contrapporre ad una Cina che controlla ormai il 94% della produzione di magneti necessari alle auto elettriche ed a qualsiasi forma di energia rinnovabile. - sottolinea Scordamaglia - Ma a causa della impostazione impressa dalla Commissione, si assiste ad una totale incongruenza con l'Europa preda solo di uno schizofrenia regolatoria che al massimo allenta le regole sugli aiuti di Stato stimolando l’egoismo dei singoli paesi", mentre Oltreoceano, "gli Stati Uniti reagiscono al dominio cinese con un’enorme massa finanziaria messa disposizione delle aziende".

Il ragionamento di giungere ad un'autonomia produttiva per Scordamaglia dovrebbe valere anche e soprattutto per la filiera agroalimentare, dal momento che dei 120 giorni di stock globali di grano al mondo ben 100 sono già stoccati in Cina. A questo proposito Scordamaglia sottolinea che "come Filiera Italia e Coldiretti da tempo, abbiamo avviato una serie di azioni nel Nord Africa e nei Balcani per una nuova sovranità alimentare allargata". Più precisamente argomenta Scordamaglia si tratta di "andare a produrre in quei paesi con modelli sostenibili qual è il nostro, ottenendo così sia il contrasto alla insicurezza alimentare, laddove ci sono tensioni geopolitiche, e sia un domani, una sostituzione delle importazioni italiane da paesi lontani come il Canada che usano pesticidi (anche vietati da noi) con produzioni in partnership in paesi limitrofi con norme di reciprocità che non riusciamo ad applicare in Nord america o in Asia" conclude Scordamaglia.