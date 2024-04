Una guida completa su come disdire Telepass Online

In collaborazione con Telepass

Se vuoi disdire il tuo contratto Telepass, devi seguire alcune semplici procedure, che variano in base al tipo di offerta che hai scelto.

In questa guida ti spiegheremo come fare per ogni caso, così da poter cessare il servizio in modo rapido e senza costi aggiuntivi.

Dispositivo Telepass, i vantaggi oltre al telepedaggio

Prima di procedere alla disdetta del tuo contratto Telepass, valuta bene se non stai rinunciando a dei vantaggi che potrebbero semplificare la tua vita e risparmiare tempo e denaro.

Telepass, infatti, non è solo un modo comodo e veloce per pagare il pedaggio autostradale, ma anche un'opportunità per accedere a una serie di servizi di mobilità integrata, che ti permettono di muoverti in città e fuori con facilità e convenienza.

Degli esempi? Telepass Plus, oltre al telepedaggio, ti offre fino al 2 maggio 120 € di cashback per i servizi di mobilità (carburante, parcheggi, pagamenti etc.) con il codice 120PLUS e nessun costo di abbonamento fino a due anni. Telepass, in più, ti consente di pagare i parcheggi (ci sono oltre 1000 posti convenzionati tra Italia e Francia, Spagna e Portogallo) e le ZTL, il noleggio di monopattini e bici, l’acquisto di biglietti per treni e aerei e anche quello delle vignette per andare in Svizzera, Slovenia, Repubblica Ceca e Austria.

Come disdire Telepass Online

La decisione di terminare l'abbonamento a Telepass può essere influenzata da svariati fattori, ma indipendentemente dalle motivazioni, il processo di disdetta è concepito per essere intuitivo e lineare.

1. Preparazione: Prima di iniziare, è fondamentale avere a disposizione il proprio codice fiscale, dato indispensabile per completare il modulo di disdetta e per l'identificazione dell'abbonamento.

2. Procedura Online: Telepass mette a disposizione diverse opzioni per inoltrare la richiesta di disdetta, privilegiando la praticità attraverso il proprio sito web per la Disdetta Telepass, che guida l'utente nelle varie fasi della procedura.

3. Riconsegna Dispositivo: In seguito all'avvio della pratica di disdetta, sarà necessario restituire il dispositivo Telepass seguendo le istruzioni dettagliate fornite dal servizio clienti, essenziali per evitare addebiti per dispositivi non riconsegnati.

4. Conferma: La conclusione del processo avviene con la restituzione del dispositivo e la successiva verifica dei dettagli dell'abbonamento, culminando nella ricezione di una conferma di disdetta. È consigliato conservare tale conferma per future necessità.

Disdetta Telepass per offerta

Per tutte le offerte, puoi trovare il modulo per la disdetta, le informazioni sulla restituzione del dispositivo, le domande frequenti e i contatti dell'assistenza sul sito Telepass.

Per comodità, trovi di seguito una panoramica delle offerte Telepass ad oggi attive il quale offre pacchetti di servizi sia rivolti a privati che ad aziende, partite IVA e professionisti.

Le offerte attualmente disponibili sono:

· Telepass Base;

· Telepass Easy;

· Telepass Plus;

· Telepass Pay X;

· Telepass Pay Per Use.

Ogni opzione porta con se vantaggi e offerte dedicate, Inoltre, al dispositivo Telepass previsto in ogni offerta sono associabili 2 targhe.

Telepass Pay Per Use: come disdire

Telepass ha anche un'alternativa senza canone fisso: Telepass Pay Per Use. Con una tariffa a consumo in base al tuo utilizzo puoi avere il dispositivo per il telepedaggio e usare i servizi in app dell’offerta Base. In questo caso non c'è quindi un vincolo contrattuale, quindi non serve rescindere. Per qualsiasi richiesta o bisogno di supporto puoi sempre rivolgerti all’assistenza online che sarà pronta a contattarti per chiarire i tuoi dubbi.