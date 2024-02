Unicredit per l’Italia, Areni: “Terza edizione dedicata a terzo settore, pmi e Mezzogiorno”

“Unicredit per l’Italia è un contenitore all’interno del quale mettiamo iniziative a favore del Paese e di particolari settori del Paese. Questa terza edizione si concentra sul terzo settore, sulle micro, piccole e medie imprese e sul Sud Italia”. Così Annalisa Areni, Head of Client Strategies Unicredit Italy, a margine della presentazione della terza edizione del piano ‘UniCredit per l'Italia’, denominata ‘UniCredit per l'Italia - imprese’, interamente dedicata ai settori produttivi e dei servizi, per un valore complessivo di 10 miliardi di euro.