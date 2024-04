UniCredit ha inaugurato a Torino il terzo anno accademico della UniCredit University Italy, confermando gli ingenti investimenti del Gruppo bancario europeo nell'education. Nata nel 2022 come progetto pilota in Italia, la University è stata successivamente estesa e sviluppata a beneficio di tutti i dipendenti nei 13 Paesi del Gruppo, consentendo loro un approccio su misura all'apprendimento e allo sviluppo di competenze professionali per ciascun'area di business e funzione aziendale.