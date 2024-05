Unindustria, Procaccini (eurodeputato FdI): "Europa deve preoccuparsi di sostenere competitività settore industriale"

"La competitività non è stata esattamente al centro delle politiche europee dell'ultimo mandato.Un furore ideologico pseudo ambientalista ha sacrificato sull’altare della protezione dell’ambiente l’economia produttiva". Parole di Nicola Procaccini, eurodeputato FdI e co-presidente Ecr intervistato a margine dell’incontro Fabbrica Europa organizzato per discutere le proposte di Confindustria per le elezioni europee, con i Parlamentari europei nella circoscrizione Italia centrale, che si è tenuto a Roma nella sede di Unindustria, promotrice dell’evento.