Università, nel THE World University Ranking 2024 Oxford è prima

Anche l'Italia conquista posizioni interessanti nel THE World University Ranking 2024 appena pubblicato, il Times Higher Education World University Rankings che ogni anno passa sotto la lente di ingrandimento le maggiori università a livello globale. A conquistare il podio del ranking di quest'anno sono la University of Oxford del Regno Unito, che si classifica come prima assoluta, seguita dalla Stanford (Usa) e dal Massachusetts Institute of Technology (Usa). Fra le prime 10 in assoluto nel THE World University Ranking la Harvard University (Usa); l'University of Cambridge (Uk), la Princeton University (Usa), il California Institute of Technology (Usa), l'Imperial College London (Uk), l'University of California di Berkeley (Usa) e la Yale University (Usa).

Il THE World University Ranking 2024 include 1.904 università di 108 nazioni e regioni del mondo. In questa cornice, la prima italiana è l'Università di Bologna al 155esimo posto su oltre 2.600 atenei totali classificati. Seguono, per la 'scuderia' nazionale la Normale di Pisa (160esimo posto), la Sapienza di Roma (181). L'Universtà di Padova, Politecnico di Milano e Sant'Anna di Pisa si collocano nella posizione 201-250, Humanitas University e il San Raffaele sono fra 251-300. Inoltre l’Università di Roma Tor Vergata raggiunge il suo più alto piazzamento mai conseguito nella storia del Ranking, tornando nella fascia 301-350 dopo l'Università Cattolica del Sacro Cuore e con l'Università di Pavia.

L'Università di Roma Tor Vergata sottolinea che "per la prima volta in assoluto" si posiziona stabilmente "nel top 15% degli atenei a livello mondiale nella classifica e nella fascia di posizionamento 301-350 su 2.673 atenei censiti". Inoltre, Tor Vergata sottolinea che l'ateneo è anche al "9° posto ex-aequo tra le università italiane e al 3° posto tra gli atenei italiani per quanto riguarda le politiche di internazionalizzazione, confermando la vocazione cosmopolita dell'università".