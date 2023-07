Vacanze all'estero, arriva nuovo tool per usare roaming e Giga senza extracosti

Con l’arrivo di agosto tanti italiani stanno preparando le valigie per le vacanze ma non sempre è facile rimanere in contatto con amici e parenti, il rischio infatti di sforare i Giga del servizio 'Roaming Like at Home' - e incappare in costi aggiuntivi - è dietro l'angolo anche in Ue, così Selectra ha annunciato il lancio di un nuovo tool che permette di scoprire quanti Giga si possono utilizzare anche all’estero usando correttamente il roaming. Selectra ricorda che "per le offerte dati attivate in Italia esiste una soglia di gigabyte utilizzabili gratuitamente in Europa e ogni gigabyte extra può costare, in media, circa 2 euro" e sottolinea che "con il nuovo strumento è sufficiente accedere alla pagina dedicata e inserire il costo mensile della propria offerta mobile e il tool, completamente gratuito e che non richiede iscrizione, in pochi secondi è in grado di calcolare automaticamente i Giga a disposizione in Roaming in Europa".

"La soglia di Giga utilizzabili gratuitamente in roaming in Europa dipende infatti dall’offerta mobile sottoscritta con il proprio operatore telefonico. In generale, più il costo mensile dell’offerta è elevato, più alta è la quantità di gigabyte che si hanno a disposizione in roaming all’estero. I Giga gratuiti disponibili vengono calcolati con una formula matematica applicabile a tutte le offerte mobili. Ciò che varia, di questa formula, è il massimale annuo" eviddenzia Selecrta. Ad esempio, spiega la società, se si possiede una tariffa dal costo mensile di 15 euro in Italia che comprende 50 Giga, chiamate e SMS illimitati, quando si è in transito nell’Unione europea sarà possibile effettuare telefonate, mandare messaggi e navigare in rete con circa 16 GB. In ogni caso, la compagnia telefonica è tenuta a comunicare il superamento della soglia da parte dell’utente e per ogni Giga in più utilizzato l’abbonato potrà pagare fino a 2,2 euro a seconda del proprio operatore.

Se invece si vuole chiamare o usare la connessione alla rete mobile anche fuori dall'UE e quando si è in viaggio sul traghetto, sulla nave o sull’aereo, "è meglio valutare i costi con il proprio operatore di telefonia ed eventualmente individuare un'offerta di telefonia mobile specifica per l'estero: potrebbero essere attivate, infatti, delle tariffe molto costose" avvertono gli esperti di Selectra che lanciano dieci 'consigli' per evitare errori. Il primo passo da fare è disattivare i Dati Mobili perché, sottolineano, anche quando non si naviga su internet, il telefono è costantemente connesso alla rete: questo avviene perché, in condizioni normali, sono attivi i Dati Mobili.

Inoltre secondo gli esperti di Selectra è utile impostare la Modalità Aereo; Scaricare contenuti video e audio prima del viaggio; Utilizzare il Wi-Fi quando disponibile; fare attenzione all’uso improprio del Roaming; trovare alternative per connettersi a internet come acquistare una SIM locale; conoscere il servizio LBO (Local Break Out), un servizio che permette agli utenti che si trovano all’estero di appoggiarsi alla rete mobile degli operatori locali aggirando quella del proprio operatore; verificare se ci sono costi per ricevere una chiamata; attenzione se si viaggia in nave perché purtroppo non è possibile usufruire del roaming a tariffa nazionale sulle navi all’interno dell’UE.

Infine gli esperti di Selectra sottolineano che chi ha un piano tariffario che prevede chiamate e SMS illimitati nel proprio Paese di residenza può usufruirne anche in roaming nei Paesi dell’UE ad esclusione ovviamente del Regno Unito a causa della Brexit.