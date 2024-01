Vacanze sulla neve, meno italiani a caccia dell'attrezzatura

Per le vacanze sulla neve 2023-2024 sempre meno italiani vanno a caccia sul web delle migliori occasioni per l'abbigliamento e le attrezzature da sci e riducono la spesa, rispetto alle precedenti vacanze invernali. A rilevarlo sono stati gli analisti di Trovaprezzi.it che, nell'ultima analisi sulle ricerche online dei migliori prezzi, hanno verificato che l’abbigliamento sportivo, che aveva totalizzato circa 563mila ricerche durante l'inverno precedente (ottobre 2022 e marzo 2023), negli ultimi tre mesi (ottobre - dicembre 2023) è invece sceso a 217mila ricerche. La caccia al miglior prezzo per l'abbigliamento da neve ha così registrato un -26% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E anche per il primo trimestre 2024 è atteso un calo di interesse.

Questi prodotti suscitano più interesse da parte degli uomini (56,4% delle ricerche totali) e dei giovani 25-34 anni (24,3%), spiegano gli analisti che indicano come i più sportivi abbiano invece puntato su nuovi sci, snowboard e scarponi, sebbene sempre in misura ridotta rispetto all'inverno 2022. Durante la scorsa stagione sciistica, infatti, le ricerche nella categoria sono state oltre 285mila, di cui oltre 111mila tra ottobre e dicembre 2022 e circa 174mila nel primo trimestre 2023.

Ma se su sci e snowboard si analizza la prima tranche di questo inverno, gli analisti di Trovaprezzi.it rilevano che durante l’ultimo trimestre 2023 le ricerche effettuate dagli utenti sono state circa 83mila, con un calo del 26% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per il primo trimestre 2024 è invece attesa in questo settore una leggera crescita (+3%). La maggioranza delle ricerche di sci, snowboard e scarponi, pari al 77% delle ricerche totali, proviene da uomini e l’interesse maggiore è stato rilevato da giovani di età compresa tra i 35 e i 44 anni (27,3%).

Per la categoria dedicata a scarponi e attacchi sono state circa 185mila le ricerche nel corso dell’inverno scorso, circa 75mila nell’ultimo trimestre 2022 e oltre 109mila nel corso del primo trimestre 2023, mentre nell’ultimo trimestre del 2023 si è registrato un calo del 22% rispetto all’anno precedente con oltre 58mila ricerche. Trend in calo previsto anche per il primo trimestre 2024. Il 74% delle ricerche totali di scarponi è stata effettuata da uomini e l’interesse maggiore proviene da utenti con età compresa tra 35 e i 44 anni (26,6%).

Dall'analisi emerge inoltre che coloro che non vogliono correre rischi sulla neve si sono attrezzati con il casco, sia completo di visiera fotocromatica sia in abbinamento a una maschera da sci. Come per le altre categorie, quest'anno sono in calo anche le ricerche di accessori da sci e snowboard. La scorsa stagione sciistica questa categoria ha infatti superato le 95mila, pari a circa 40mila tra ottobre e dicembre 2022 e oltre 55mila tra gennaio e marzo 2023. Nell’ultimo trimestre 2023, invece, le ricerche di accessori da sci e snowboard sono state registrate circa 32mila ricerche, -20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e gli analisti stimano un leggero calo anche nel primo trimestre 2024.