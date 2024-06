“Abbiamo circa 60 miliardi di interscambio, questo significa che tra i due Paesi c'è una grande sinergia. Entrambi i paesi hanno un PNRR forte, un passato che li accomuna e una sinergia in termini di modo di sentire e di operare” ha detto Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy, durante la presentazione dei dati del “Barometro sul contesto e sulle prospettive degli investimenti spagnoli in Italia” avvenuta presso la Residenza dell’Ambasciatore di Spagna in Italia.