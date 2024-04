Valentino apre nuovo flagship a Sloane Street

Valentino apre le porte del suo nuovo flagship store a Sloane Street, Londra, continuando l’evoluzione del brand verso un’intima dimensione retail declinata nel design degli spazi. Distribuito su quattro piani, il flagship di Sloane Street esplora alcuni dei codici visivi della maison presentando aree dedicate agli accessori, alle collezioni ready-to-wear e agli appuntamenti privati, definita da un’unica composizione cromatica che richiama i motivi iconici di Valentino. Come per gli altri store Valentino, il design di ciascun piano si basa su una narrativa visiva definita il cui punto di partenza è dato dai colori caratteristici della Maison, dall’uso del rosso, così come dell’avorio e del nero. In tutta la sua ricchezza visiva l’ambiente rimane comunque neutrale, consentendo l’enfatizzazione dell’estetica della collezione.

Dalla strada, la facciata originale in pietra bianca lascia intravedere il piano terra del negozio, con due ampie vetrine dedicate al ready-to-wear. Riprendendo i codici visivi delle scorse aperture, il design degli spazi interni si adatta alle caratteristiche dell’edificio, mantenendone l’identità così come il flagship store Valentino al 645 di Madison Avenue a New York. Il soffitto presenta un’installazione luminosa su misura che fa riferimento alla Rockstud, rimandando ulteriormente il design della boutique ai codici del brand.

Il quarto piano, dedicato ad appuntamenti privati con i clienti, esplora ancora una volta il rosso in tutta la sua ricchezza, con una nuova composizione cromatica che combina il tappeto e le sedute rosse con pareti e soffitti specchiati, ed elementi in avorio e nero - uno spazio in cui echeggiano simboli caratteristici del design della Londra anni ‘70. Il ready-to-wear donna, gli accessori Valentino Garavani, le collezioni Valentino Eyewear e Valentino Beauty saranno esposte attraverso un set up caratterizzato dai dettagli di design inaspettati, inoltre sarà disponibile un’edizione limitata della Valentino Garavani Vsling bag. I clienti avranno anche a disposizione un servizio made-to-order su una selezione esclusiva di capi prêt-à-porter disponibili in negozio.