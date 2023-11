Veltri (D.i.Re): "Serve una rivoluzione culturale, la violenza economica è fenomeno multidimensionale"

“Non serve mettere in carcere il maltrattante o il violentatore. Non ha alcuna utilità spostare documenti di scrivania in scrivania. C’è bisogno di competenza, di specialisti, di una rivoluzione culturale, attraverso una formazione e una prevenzione che solo i centri antiviolenza D.i.Re sono in grado di mettere in campo”. Queste le parole di Antonella Veltri, Presidente della Rete Nazionale Centri Antiviolenza D.i.Re, intervenuta presso la Sala delle Colonne della Galleria Nazionale d’Arte Moderna all’interno di “Insieme per le donne”, rassegna inaugurale della raccolta fondi lanciata per il secondo anno consecutivo da BPER Banca.