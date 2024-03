Versace apre a Macau suo primo hotel di lusso in Asia

Versace apre il primo dei suoi hotel di lusso in Asia, all'interno del Grand Lisboa Palace Resort Macau. Situato in una delle tre torri del resort, Palazzo Versace, offre 271 camere e suite distribuite su 12 piani ed evoca gli stilemi di un palazzo storico italiano dove l’heritage e lo stile della maison della Medusa sono immediatamente riconoscibili. Gli ospiti vengono accolti nella hall da un’imponente rappresentazione di quella che è considerata la casa di Versace a Milano - il Palazzo di Via Gesù 12, che oggi ospita l'Atelier Versace - realizzata con oltre 80mila tessere di mosaico posate a mano. La testa di Medusa, il motivo geometrico della Greca e la stampa Barocco - sinonimi ed espressioni del brand - prendono vita all’interno dell’hotel diventando sia finiture di pregio e decorazioni di sculture e tappeti preziosi, che parte dei mosaici e dei pavimenti terrazzo. La caratteristica distintiva del design di Palazzo Versace Macau è l’incontro tra l’estetica italiana e i simboli della tradizione cinese, come il fiore di crisantemo e il drago ornato, presenti in tutti gli ambienti.

L'atmosfera da palazzo storico italiano che si respira negli spazi comuni dell'hotel, pervade anche nelle stanze, caratterizzate da lenzuola e tappezzerie bespoke, tessuti e illuminazione Versace Home, mosaici e pavimenti terrazzo. I servizi offerti includono due ristoranti italiani, un centro benessere, uno studio dedicato al personal training e due piscine, una interna e una esterna. Il meglio della gastronomia italiana si ritrova nei due ristoranti dell’hotel, Don Alfonso 1890 e La Scala del Palazzo. Il ristorante Don Alfonso 1890, a conduzione familiare e premiato con una stella Michelin, porta in tavola i sapori del Sud Italia in un ambiente con pavimenti alla veneziana, sale da pranzo private, un’area cocktail e la cucina a vista.

Il ristorante La Scala del Palazzo è un omaggio alla scalinata di Palazzo Versace in Via Gesù 12 a Milano, con arredi caldi e gioiosi. Il culto italiano per il caffè, famoso in tutto il mondo, si accompagna a un'offerta culinaria di alto livello che comprende colazione, pranzo, cena e aperitivo all’italiana. La mise en place si caratterizza per le porcellane Versace Meets Rosenthal della collezione La Scala del Palazzo, la cui fantasia è a sua volta ispirata alla scalinata di Palazzo Versace. L’offerta wellness completa l’esperienza del lifestyle e include una Spa con stanze per trattamenti privati, una versione in stile Versace dell'Hammam e le due piscine. Ogni piscina è decorata con mosaici e marmi. Adiacente alla piscina interna si trova un’area bar, che dà sulla piscina esterna situata nei giardini privati dell’hotel. Palazzo Versace è il primo fashion-branded hotel al mondo e conta ora due destinazioni: Dubai negli Emirati Arabi Uniti e Macao, in Cina.