Versace apre corner shop da Selfridges

Versace apre un corner shop da Selfridges, il department store di Oxford Street, a Londra. Lo spazio è dedicato a Versace Icons e alla collezione Versace autunno-inverno 2023. Versace Icons è la collezione di capi iconici ispirati al know how sartoriale del brand che ha un'esperienza pluridecennale nel vestire donne forti e coraggiose. La collezione si sviluppa a partire dalla struttura del corsetto, alla base della creazione dell'iconica silhouette hourglass Versace, presente sia negli abiti da sera strutturati, che nelle giacche dal taglio sartoriale, e nel bustier proposto come nuovo tank top.

La collezione donna autunno-inverno 2023 ripropone un’interpretazione stagionale delle silhouette Versace. La collezione, che ha debuttato in passerella a Los Angeles a marzo di quest'anno, è ispirata all'energia, al glamour e alla potenza di Hollywood, che si incontrano con lo spirito contemporaneo del brand.

Il design dello spazio utilizza la palette cromatica tipica del brand: nero, bianco ottico e oro metallizato e incorpora elementi d’arredamento realizzati ad hoc. Il motivo a diamante presente sulle pareti e al la base degli espositori è ispirato al pavimento del Palazzo Versace di Via Gesù 12 a Milano. A rendere l’esperienza maggiormente immersiva saranno uno stand fotografico Versace Icons, dove i visitatori si potranno immortalare e un'esposizione scultorea gigante della nuova borsa Greca Goddess top handle, allestita all'interno della vetrina centrale. Versace at The Selfridges Corner Shop sarà aperto al pubblico fino al 30 settembre prossimo.