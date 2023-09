L’Italia, con il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica Claudio Barbaro, ha preso parte alla cerimonia per la firma, da parte del presidente keniano William Ruto e della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dell’Iniziativa Ue Idrogeno Verde, che si è svolta in occasione del primo vertice sul clima in Africa (Acs) a Nairobi.