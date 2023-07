Vestiaire Collective, acquisto su app riduce impatto ambientale del 90%

Vestiaire Collective, la piattaforma leader nella rivendita di articoli di moda, ha pubblicato, a distanza di un anno, il suo secondo Impact Report, rivelando l’entità con la quale le piattaforme di rivendita (che permettono ai consumatori di far aumentare il valore dei propri acquisti) stanno rivoluzionando l’industria della moda. Dopo che a novembre 2022 l’azienda aveva deciso di vietare la vendita di capi della fast fashion sulla propria piattaforma, il 70% dei suoi utenti ha dichiarato di aver iniziato a cercare brand di migliore qualità. Otto su 10 (l’80%) utenti di Vestiaire Collective affermano che essere in grado di acquistare e vendere articoli di lusso di seconda mano (e, più in generale, capi di abbigliamento e accessori) ha permesso loro di investire in pezzi di qualità superiore, che durano più a lungo e dallo stile senza tempo; l’85% afferma di essere disponibile ad acquistare meno articoli, ma di migliore qualità.

Come conseguenza di questo effetto 'upscale', la maggior parte (il 58%) degli utenti di Vestiaire Collective acquista meno articoli nuovi della fast fashion, in quanto riesce a trovare degli articoli di qualità superiore a un prezzo abbordabile sul mercato della rivendita. Inoltre, solo il 16% degli acquirenti utilizza i soldi guadagnati con la rivendita per acquistare capi d’abbigliamento nuovi e cerca piuttosto sul mercato della seconda mano.

“La moda è una delle industrie più inquinanti del mondo e per troppo tempo ha incoraggiato comportamenti di consumo che il pianeta non è in grado di sostenere - afferma Fanny Moizant, cofondatrie e presidente di Vestiaire Collective -. Aiutando i consumatori ad acquistare meno capi di seconda mano, ma migliori, possiamo spingere l’industria a muoversi verso modelli di business circolari che abbracciano l’amore per la moda e al contempo la transizione verso pratiche sostenibili e responsabili dal punto di vista ambientale”. I dati dell’ultimo Impact Report di Vestiaire Collective dimostrano che l’acquisto di un articolo sull’app ha un impatto ambientale del 90% inferiore rispetto all’acquisto di un prodotto nuovo, prendendo in considerazione il consumo di acqua, l’inquinamento idrico e l’utilizzo del suolo. Ad esempio, una maglietta acquistata su Vestiaire Collective fa risparmiare circa 4,7 kg di CO2e, mentre un cappotto ne fa risparmiare circa 58 kg – l’equivalente di un viaggio in auto di 335 km.

Queste stime sulle emissioni di carbonio risparmiate rispetto a quelle prodotte dall’acquisto di un articolo nuovo, se proiettate su tutte le vendite della piattaforma nel 2022, hanno permesso a Vestiaire Collective di stabilire che, durante l’anno preso in considerazione, l’azienda dovrebbe aver evitato circa 57.000 tonnellate di CO2e – quasi 3 volte (2,8) più emissioni rispetto all’impronta di carbonio di Vestiaire Collective stessa, consentendole quindi di avere un impatto climatico netto positivo, senza compensazioni. Un sondaggio globale condotto su 3.500 utenti di Vestiaire Collective ha rivelato che l’82% degli articoli acquistati su Vestiaire Collective evita l’acquisto di un articolo nuovo, una percentuale in aumento rispetto al 70% del 2022, a dimostrazione del fatto che la rivendita si è radicata nell’approccio dei consumatori all’acquisto di articoli di moda.

Tre quarti (75%) degli utenti di Vestiaire Collective ritengono che la moda di seconda mano sia socialmente più accettabile oggi rispetto a cinque anni fa, apparentemente sulla spinta delle preoccupazioni riguardo alla sostenibilità. Più della metà degli utenti di Vestiaire Collective (52%) dichiara di acquistare sulla piattaforma per ridurre il proprio impatto ambientale, mentre quasi 6 su 10 (56%) affermano che essere a conoscenza del risparmio ambientale di questo modello di consumo li incoraggia ad acquistare più articoli di seconda mano.

La crescente accettazione dell’abbigliamento di seconda mano sembra anche incentivare atteggiamenti più sostenibili nei confronti dell’abbigliamento e dei comportamenti di acquisto più in generale. Il 70% dei venditori afferma che sapere di poter rivendere i propri articoli li incoraggia a prendersi più cura dei capi acquistati, mentre più della metà (53%) dichiara di riparare abitualmente i propri capi per prolungarne la durata di vita. Al di fuori del settore della moda, 6 utenti di Vestiaire Collective su 10 (61%) affermano che le piattaforme di rivendita li incoraggiano a prendere in considerazione acquisti di seconda mano in altre aree della propria vita. Inoltre, nell’ambito del suo obiettivo di innalzare gli standard del settore, Vestiaire Collective ha annunciato che il 50% delle posizioni del suo comitato esecutivo sono ora occupate da donne e che, più in generale, l’azienda si sta impegnando per aumentare dal 32% al 50% il numero di donne in ruoli di leadership entro la fine del 2026.