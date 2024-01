Viabilità: Campitelli (Cav), “control room infomobilità per dare informazioni e soluzioni”

“Cav mette a disposizione esperienza e attrezzature informatiche e impiantistiche per la Control Room dell’infomobilità al fine di gestire in sicurezza l’infrastruttura”. È questo il commento di Maria Rosaria Anna Campitelli, amministratore delegato Concessioni autostradali venete Spa (Cav) che ha partecipato alla conferenza stampa organizzata a Cortina d’Ampezzo (Belluno) per la presentazione della Control Room dell’infomobilità - gestita proprio da Cav - che offrirà un servizio efficace e all’avanguardia a beneficio di viaggiatori e forze di polizia in vista della Coppa del Mondo di Sci femminile, a Cortina dal 24 al 28 gennaio.