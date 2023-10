“Il Festival vuole essere un’occasione per parlare di etica d’impresa ma soprattutto di equità e inclusione . Sappiamo di aziende italiane che compiono gesti verso soggetti fragili affinché possano sentirsi parte del mondo aziendale creando valore dalla diversità” sostiene la founder di Young Ethos, Valentina Vidotto, in occasione del Festival dell'Etica Pubblica organizzato da Ethos - l’Osservatorio di etica pubblica della Luiss Business School, insieme a Fondazione Musica per Roma.