Martedì 6 giugno 2023, presso la sede centrale di VINCI Energies Italia, si è tenuta la tappa conclusiva del “VINCI Adoption Program”, progetto rivolto alle studentesse e pensato per le famiglie e le scuole italiane con l’intento di avviare una rivoluzione culturale. A margine è intervenuta Rossella Alfieri, Head of Communications and Marketing Vinci Energies Italia.