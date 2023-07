Vino: al via 'Calici di Stelle', appuntamenti eno-astronomici fino al 20 agosto

Al via da domani, venerdì 28 luglio, la 26ma edizione di 'Calici di Stelle', l’evento dell’estate a cura del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con l’Associazione Città del Vino, con un calendario che vedrà susseguirsi, in location mozzafiato, passeggiate tra i filari, musica, spettacoli e imperdibili degustazioni sotto il cielo stellato. "Manca davvero poco - afferma Nicola D'Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino - all’evento estivo più amato dai wine lover che in questo 30mo anniversario assume un significato ancora più speciale. I preparativi sono in dirittura d’arrivo e tra poco numerose cantine, piazze e città d’Italia saranno pronte ad accogliere tutti gli appassionati che vorranno passare una piacevole serata che unisce la cultura del vino all’astronomia e all’intrattenimento, con un clima di festa a fare da fil rouge’’.

“Tanti eventi - sottolinea Angelo Radica, presidente di Città del Vino - nei luoghi più belli d’Italia, nei nostri centri storici, nei borghi delle Città del Vino. Con 'Calici di Stelle' ritorna il grande evento dell’estate, l’appuntamento clou dell’enoturismo, da Nord a Sud: i nostri comuni sono pronti ad accogliere i tanti turisti, animando i centri storici, nel migliore dei modi, incentivando la cultura del vino di qualità, del bere consapevole e delle tante realtà enologiche che possiamo vantare in Italia. Il connubio con il Movimento Turismo del Vino, rafforza il sistema dell’enoturismo a livello nazionale, con Calici di Stelle e non solo, a favore di una filiera che produce vantaggi socio-economici e valore aggiunto ai territori”.

Come ogni anno 'Calici di Stelle' saprà regalare esperienze emozionanti, promuovendo la connessione tra natura e buon vino in location esclusive come castelli medievali, ville storiche e musei, e ancora, eventi in spiaggia, tramonti in vigna, passeggiate al chiaro di luna, cene a quattro mani, concerti, spettacoli e molto altro ancora faranno di 'Calici di Stelle' l’evento clou dell’estate.