Violenza sulle donne, Cuciti: “Forze dell’Ordine impegnate ad approntare strumenti di repressione e prevenzione”

“La Questura di Milano, così come tutte le forze di polizia che operano sul territorio, sono impegnate in prima linea quotidianamente cercando di approntare gli strumenti non solo di repressione, ma anche di prevenzione”. Così, Giovanni Cuciti, dirigente della divisione anticrimine della Questura di Milano, in occasione dell’evento organizzato da Coop Lombardia in cui rinnova il suo impegno nel diffondere una cultura fondata sul rispetto e sulla responsabilità individuale, con un incontro formativo dedicato al proprio personale.