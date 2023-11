“La situazione sulla violenza sulle donne, drammaticamente, non è in calo. Mentre diminuiscono gli altri reati, infatti, i femminicidi continuano”. Sono le parole di Diana De Marchi, presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano, intervenuta a margine dell’evento organizzato da Coop Lombardia in cui rinnova il suo impegno nel diffondere una cultura fondata sul rispetto e sulla responsabilità individuale, con un incontro formativo dedicato al proprio personale.