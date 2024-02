Vodafone, in Italia trattative con faro sulla creazione di valore

"Abbiamo focalizzato il nostro tempo e i nostri sforzi verso i nostri clienti, stiamo cambiando la nostra organizzazione per semplificare e anche apportando cambiamenti alle nostre operazioni con l'obiettivo di una crescita positiva e affidabile. Avevo detto che dovevamo cambiare e lo abbiamo fatto". E' Margherita Della Valle, Chief executive di Vodafone dal 27 aprile del 2023, nominata alla guida del gruppo dopo un interim in seguito all'uscita di Nick Read, a delineare così la situazione del gigante britannico delle tlc in una conference call con gli analisti sui risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024. Innanzitutto i ricavi da servizi del gruppo britannico Vodafone risultano in crescita sopra le attese del 4,7% a 9,383 milioni di euro. L'Ebitda rettificato dopo i leasing e' pari a 13,3 miliardi di euro e il flusso di cassa e' di 3,3 miliardi di euro.

"Nel terzo trimestre - spiega la Ceo - abbiamo mantenuto una buona dinamica dei ricavi da servizi sia in Europa che in Africa, sostenuta da un'ulteriore accelerazione di Vodafone Business, con i nostri servizi Cloud e Internet of Thing che sono cresciuti di oltre il 20%. Abbiamo compiuto buoni progressi strategici nei primi nove mesi dell'anno, con un miglioramento della soddisfazione dei clienti e tre trimestri consecutivi di crescita dei ricavi da servizi in Europa e in Africa. Le nostre transazioni annunciate nel Regno Unito e in Spagna stanno procedendo bene e siamo in interlocuzioni attive in Italia. Abbiamo anche avviato partnership strategiche con Microsoft e Accenture per accelerare la nostra trasformazione" anche in termini di Iot.

Nel Regno Unito Vodafone è impegnata in una fusione con Three Uk, di proprietà di Ck Hutchison. Vodafone possederà il 51% dell'attività combinata e Ckh il 49%. In Spagna ha ceduto Vodafone Spagna a Zegona Communications: una operazione il cui controvalore è stimato complessivamente in 5 miliardi di euro il cui closing è atteso nella prima metà del 2024. Il gruppo, sottolinea la Ceo, "sta facendo progressi con le autorizzazioni per la nostra vendita in Spagna e per il merger in Uk". Secondo la manager sta accelerando la performance commerciale del gruppo in Germania dove Vodafone nel periodo registra una crescita dello 0,3%.

Sull'Italia già nella nota che accompagna i conti la Ceo parla di una fase di interlocuzioni attive. Nella conference spiega: "Abbiamo anche attivamente esplorato opzioni per Vodafone Italia da qualche tempo e stiamo continuando a progredire su questo e, come abbiamo fatto in Spagna e Uk, noi ci focalizzeremo su quello che creerà maggior valore e il miglior risultato ottenibile per i nostri azionisti".

"Come capirete, visto che siamo impegnati in trattative costruttive non farò altri commenti su questo oggi", ha aggiunto. Già nella nota che ha accompagnato i conti il gruppo sottolinea di avere il 18 dicembre 2023 "confermato che stiamo esplorando opzioni per il consolidamento sul mercato in Italia con diverse parti. Non può esserci alcuna certezza che una transazione venga infine concordata". Lo scorso 31 gennaio è stato reso noto che il gruppo britannico ha respinto l'offerta di fusione di iliad. Le indiscrezioni parlano di una trattativa in corso con Swisscom azionista di Fastweb in Italia.

Vodafone Italia chiude il terzo trimestre con ricavi da servizi in calo del 1,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente a causa della perdurante pressione sui prezzi nel segmento mobile, sottolinea il gruppo indicando che questo è stato parzialmente compensato dalla robusta domanda di connettività fissa e di servizi digitali per le imprese. Vodafone Business continua la forte crescita con un aumento dei ricavi da servizi del 7,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, guidata dalla buona domanda di connettività fissa e di servizi digitali.

I servizi ultra-broadband di Vodafone Italia sono disponibili per 23,3 milioni di famiglie e imprese mentre i servizi FWA 5G raggiungono ora 4,3 milioni di famiglie e imprese, a completamento dei prodotti FWA 4G che raggiungono ulteriori 1,3 milioni di famiglie. Nella nota il gruppo ricorda come a novembre 2023 Vodafone si è aggiudicata i bandi per per i servizi di telefonia mobile e le reti locali per la pubblica amministrazione (rispettivamente TM9 e LAN8).

A ottobre 2023 è stata raggiunta l'intesa per la proroga dell'accordo wholesale con PostePay fino al 2028. A ottobre 2023 Vodafone Business e Snam hanno annunciato un accordo per la realizzazione di un rete privata 5G ibrida (Mobile Private Network), integrata nella rete Vodafone e quindi disponibile su tutto il territorio nazionale coperto.

Il marchio 'ho'. Mobile continua a crescere (36mila nuovi clienti nel periodo) e oggi ha 3,2 milioni di clienti.