Welfare sussidiario, Mantovani (Manageritalia): “Sia parte fondamentale welfare Paese”

“Il welfare sussidiario è un modello che si distingue da quello pubblico e privato in senso stretto e viene creato con la bilateralità, i contratti collettivi e mettendo assieme le risorse delle aziende e dei lavoratori. Il welfare sussidiario deve diventare, secondo noi, una componente fondamentale del welfare del nostro Paese”. Lo ha detto Mario Mantovani, presidente di Manageritalia, a margine della tavola rotonda “Produttività, Sussidiarietà, Perequazione: i nodi da sciogliere per un nuovo Patto Sociale” svoltasi in occasione della prima delle due giornate della 101esima Assemblea nazionale di Manageritalia.