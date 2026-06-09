Wmf 2026, Lombardo (Search On Media Group): "Italia torna capitale dell'innovazione"

"In questa tre giorni, dal 24 al 26 giugno, l'Italia e Bologna diventano capitale dell'innovazione: sarà un'edizione record, con oltre 800 espositori da tutto il mondo, venti padiglioni internazionali e investitori da cinquanta Paesi. Novità di quest'anno saranno gli eventi diffusi in città, che consentiranno a tutti di informarsi e sviluppare del business", ha dichiarato Cosmano Lombardo, founder e ceo di Search On Media Group e ideatore del We Make Future, a margine della conferenza di presentazione del festival, ora in corso a Bologna.