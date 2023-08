Un format televisivo si cala, per la prima volta, nella realtà di tutti i giorni e diventa strumento di selezione. L'idea è di un imprenditore lombardo che, per garantire il ricambio generazionale del proprio organico, si affida a una vera e propria gara fra talenti per scegliere le persone più adeguate: "Chi gestisce un'attività -spiega Giorgio Maggiani, socio e presidente del cda di Dynamicon Education- deve immaginare con anticipo il futuro. La nostra azienda si occupa di formazione in campo medico-scientifico e organizza eventi e corsi destinati a professionisti del settore. Si tratta di una materia complessa che si basa su aggiornamenti continui. Ed è per questo che abbiamo deciso quest'anno di puntare sul rinnovamento e, in qualche modo, di inserire nella nostra squadra giovani che possano darci una visione più moderna nel rapporto con i clienti".

Detto, fatto. Il progetto si chiama 'You Talent' e declina in salsa nostrana l'avventura televisiva di Flavio Briatore che, con il suo The apprentice, incarna la figura del boss. Con l'obiettivo di mettere alla prova aspiranti uomini e donne d'affari per garantirgli un posto di lavoro nelle proprie società: "Sei fuori, diceva Briatore con un gesto della mano molto platea. Noi -dice Maggiani- non saremo così brutali ma ugualmente perentori. Nella convinzione che essere giusti è salutare per tutti. Per noi che cerchiamo personale e per il candidato che magari è più adatto ad altri ruoli. Determinante sarà il rapporto che vorremmo avviare con le Università milanesi, la Statale e lo Uilm. Scienze della Comunicazione, Farmacia e Biologia, le facoltà principali dove cercheremo neo-laureati o laureandi".

La prima selezione riguarderà tutti coloro che intendono partecipare a questa sorta di concorso che mette in palio un posto all'anno per cinque anni nella direzione commerciale dell'azienda: "Attraverso una serie di prove che stiamo definendo proprio in questi giorni -annuncia Maggiani- porteremo a dieci il numero di candidati. Ulteriori test di carattere teorico e pratico e legati alle capacità attitudinali richieste permetteranno, diciamo così, di decretare il vincitore. Il quale firmerà un contratto a tempo determinato di un anno e se, alla prova dei fatti, risulterà meritevole ci sarà la trasformazione a tempo indeterminato. You Talent però non sarà una meteora ma, se funzionerà , si ripeterà per cinque anni consecutivi. Il nostro obiettivo infatti è quello di ringiovanire il settore commerciale che oggi è formato da competenti e fidati colleghi che sono tuttavia vicini alla pensione".

Un obiettivo dunque dettato da esigenze aziendali che però vuole essere raggiunto con grande anticipo per evitare traumi difficilmente assorbibili in tempi brevi: "Con mia figlia Martina socia della società insieme a me ed a Gianluca Solda’-afferma ancora Maggiani- abbiamo voluto agire da subito perché siamo convinti che puntare sui giovani sia importante ma anche perché la gioventù è un valore se accompagnata dall'esperienza. Ecco, in questi cinque anni, vogliamo che la successione punti sì sulla freschezza delle idee ma che quelle idee vengano ponderate da chi conosce bene il mercato".

"Ho iniziato la mia carriera come venditore e ancora oggi -conclude Maggiani- mi definisco “uomo da marciapiede” . Per questo so che rinnovamento e miglioramento devono essere le parole chiave per ogni azienda che vuole futuro. Ma tutto questo non ha senso se non si aggiunge un terzo concetto che è quello della meritocrazia. You Talent racchiude i tre termini che sono determinanti per la buona riuscita di ogni attività imprenditoriale".