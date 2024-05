Zanelotti: Chiediamo uniformità legislativa in UE per aiutare le nostre PMI a crescere”

“Amazon dal 2010 ha investito 16,9 miliardi di euro in Italia creando 18.000 posti di lavoro a tempo indeterminato e altri 100.000 indiretti. Ma ci sono ancora grandi margini. Vogliamo mantenere la promessa di far crescere le aziende italiane e le piccole e medie imprese nelle vendite all’estero e dal prossimo Parlamento Europeo ci aspettiamo un’armonizzazione delle norme nell’Unione Europea”, ha detto Ilaria Zanelotti, Director Seller Services Amazon.it, durante la presentazione a Roma della ricerca sull’impatto economico dell’e-commerce in Italia