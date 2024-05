“Tre anni di lavoro per dimostrare che un problema, come la gestione della carne di selvaggina, può diventare una risorsa, crea lavoro, economia e porta le nuove generazioni a riscoprire il rapporto con la natura, l'animale e l'agricoltura” così si è espresso Maurizio Zipponi, presidente di Fondazione UNA, a margine della presentazione della guida per la corretta gestione della filiera delle carni selvatiche tenutasi presso la Sala stampa della Camera dei Deputati.