Economista Ranci: "L'Europa valuti stop a import gas da Russia"

Aumentare le sanzioni contro la Russia per portarla a un vero tavolo delle trattative sull'Ucraina, valutando anche il completo stop all'importazione di gas russo in Europa. Un sacrificio per l'Europa, che potrebbe però alleviare le sofferenze degli ucraini e fermare l'avanzata russa. L'interruzione totale di acquisto gas russo da parte dell'Europa "è un'opzione da valutare", dice Pippo Ranci Ortigosa, economista e advisor della Florence School of Regulation dell'Istituto universitario europeo di Firenze, ex docente all'Università Cattolica e presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas fra il 1996 e il 2003. "Il sacrificio di oggi, anche aumentando l'impegno sulle sanzioni, può apparire come un aumento dei costi per noi, ma potrebbe avvicinare invece il momento di una trattativa", spiega Ranci all'Adnkronos. "Dobbiamo creare un po' più di equilibrio fra le due parti, fra l'aggressore e l'aggredito, per arrivare a una trattativa".

Finora l'Unione europea, vista la sua dipendenza, ha evitato di includere la vendita di gas fra le sanzioni alla Russia e ha risparmiato dall'esclusione dal sistema di transazione Swift le banche russe utilizzate per acquistare il gas. "Non riesco a togliermi dalla mente e dagli occhi la visione di quello che sta succedendo in Ucraina. Al confronto noi abbiamo problemi meno difficili e tragici e abbiamo strumenti e la speranza che il sacrificio che stiamo facendo con le sanzioni possa accorciare il tempo dell’incertezza e possa portare l’invasore russo, che non mostra alcuna volontà di negoziare e che punta a una vittoria completa, a una trattativa", dice Ranci.

L'economista ritiene poco probabile che i gasdotti dalla Russia all’Europa vengano chiusi per ritorsione. "E' una grande fonte di reddito per la Russia ed è l’unico pagamento importante che noi non abbiamo fermato. Mentre si pone l’angosciosa responsabilità di essere quelli che potrebbero fare di più e non lo fanno di fronte a una tragedia che si sta svolgendo sotto i nostri occhi".

Complessivamente in Europa sul fronte del gas "abbiamo una buona protezione per alcuni mesi, abbiamo una strategia chiara per lunghi anni, ma una grande incertezza per quello che ci sta in mezzo". Nell'immediato, suggerisce l'economista, "mentre usiamo gli stoccaggi che hanno ancora un contenuto sufficiente per qualche mese, possiamo cominciare con i razionamenti, che sono possibili e non necessariamente drammatici". E aumentare le forniture attraverso i canali che già attivi, come i gasdotti dall’Algeria e dalla Libia, il Tap e quelli che ci collegano con l'Europa Nord-Occidentale, incrementando le forniture dai terminali di gas naturale liquefatto di Francia e Spagna. "Questa sarebbe un’azione molto rapida se coordinata livello europeo". Sul lungo termine, invece, accanto a un'accelerazione sulle energie rinnovabili, all'efficienza e a un maggiore risparmio energetico, in Italia "si potrebbero costruire nuovi terminali di rigassificazione, vista la nostra scarsa capacità attuale", conclude Ranci.