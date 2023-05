Ecoretras srl: “Raccolta e riciclo oli esausti, privati ed imprese sempre più green"

L’Amministratore Delegato Marco Gamba: “Dalle grandi aziende ai cittadini, attraverso il riciclo verso un’economia circolare e sostenibile"

Bergamo, 16 maggio 2023.L’economia circolare, se inizialmente poteva essere considerata una pratica virtuosa, è oggi anche un’esigenza dettata da diversi fattori: costi dell’energia in aumento, scarsità delle risorse, necessità di ridurre emissioni inquinanti.

La trasformazione dei rifiuti in risorse, dunque, è un tema che coinvolge a 360 gradi ogni settore produttivo, interessando anche i privati cittadini. Per questo diventa prezioso il lavoro di aziende come la bergamasca Ecoretras srl, impegnata nello specifico nella raccolta di oli minerali e vegetali, il cui corretto ciclo di smaltimento e riutilizzo è fondamentale per evitare azioni ad alto tasso inquinante.

«La nostra azienda – spiega l’Amministratore Delegato Marco Gamba – fa parte del consorzio Conou (Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati) ed è impegnata in tutto il nord Italia al servizio di aziende e privati».

L’impegno nel settore della raccolta degli oli, infatti, comporta una complessità di interventi che vanno dalle grandi realtà produttive ai piccoli artigiani:

«Il nostro lavoro è quello di organizzare personale e mezzi mirati per la raccolta, trasporto e smaltimento oli esausti e di emulsioni oleose che possono interessare officine meccaniche, mense, ristoranti, centri di raccolta comunali fino alle grandi industrie. Residui che, dopo lo stoccaggio, vengono conferiti a un impianto finale dove avviene il trattamento finalizzato al riutilizzo».

Un processo che, grazie a una normativa sempre più stringente e alla sensibilità degli imprenditori, consegna all’Italia un primato di virtuosità in Europa: se nel vecchio continente la media della rigenerazione si attesta intorno al 60%, nello Stivale la percentuale raggiunge addirittura il 99%.

Numeri che, grazie a realtà come la Ecoretras, testimoniano un’attenzione quotidiana al rispetto dell’ambiente, attraverso pratiche che coinvolgono anche i privati cittadini:

«Il nostro impegno – precisa Gamba – è anche quello di essere presenti nei singoli territori, al servizio anche di chi ha necessità di smaltire piccole quantità di olio esausto e di rifiuti».

Un particolare che testimonia l’organizzazione di una realtà pronta a soddisfare ogni tipo di esigenza, grazie a un personale di tecnici specializzati per gestire qualunque tipo di situazione:

«Pensiamo al tema dei serbatoi – prosegue Gamba – Si tratta di elementi che conservano combustibili o prodotti chimici e proprio per questo necessitano di controlli e manutenzione periodica. Le nostre squadre sono impegnate anche su questo fronte, così come nella bonifica di cisterne e serbatoi», alcuni dei quali, essendo interrati, rischiano di rilasciare nel suolo sostanze inquinanti.

Rischi che, se da un lato possono sembrare scontati, dall’altro necessitano di un costante lavoro di sensibilizzazione. Impegno che la Ecoretras svolge attraverso programmi di comunicazione su periodici e realtà del territorio.

Una prassi che testimonia ulteriormente l’impegno di un’azienda sul tema della sostenibilità e del rispetto ambientale, argomenti che, oggi più che mai, vanno di pari passo con la necessità di uno sviluppo economico nel segno del green.

Contatti: www.ecoretras.com