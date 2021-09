EcoStruxure Building Advisor di Schneider Electric vince il premio FacilitiesNet.com Vision Award per I Software di Analytics & Management

Stezzano (BG), 21 settembre 2021 – Schneider Electric (https://www.se.com/us/en/), il leader globale nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato di avere ricevuto un premio da FacilitiesNet.com (https://www.facilitiesnet.com/facilitiesmanagement/tip/3rd-Annual-Vision-Awards-Winners-Announced--48647). In un anno che ha battuto tutti i record in termini di candidature, un gruppo indipendente di giudici ha indicato la piattaforma EcoStruxure Building Advisor (https://www.se.com/us/en/product-range/39297330-ecostruxure-building-advisor/#overview) come vincitrice per la categoria dei Software di Analytics & Management.

EcoStruxure Building Advisor è una suite di servizi digitali di monitoraggio, analisi e reportistica avanzata che che consente di garantire i più alti standard di efficienza durante tutto il ciclo di vita dell’edificio puntando alla proattività manutentiva da remoto, riducendo gli sprechi di energia e garantendo il massimo comfort degli occupanti. Offre informazioni pronte all’uso su tutti gli aspetti dell’operatività di un edificio e identifica opportunità di ottimizzazione e problemi da risolvere. FacilitiesNet.com è un media internazionale digitale che ogni mese è visitato in media da 135.000 professionisti come facility manager, proprietari di edifici, property manager, responsabili della manutenzione.

Con il premio Vision Awards si riconosce l’innovazione e l’eccellenza di prodotti che contribuiscono a rendere efficiente e profittevole l’operatività degli edifici, e a migliorare la gestione di strutture pubbliche e private.

Il prestigioso riconoscimento su uno dei mercati più competitivi nel settore è per Schneider Electric rilevante a livello globale, in quanto EcoStruxure Building Advisor è una soluzione che l’azienda propone in tutti i paesi, inclusa anche l’Italia.

“Siamo onorati di aver ricevuto questo premio” ha detto Manish Kumar, SVP of Digital Buildings, Schneider Electric. ”EcoStruxure Building Advisor sfrutta tutte le più recenti tecnologie per dare a chi gestisce le facility e ogni tipo di edificio gli strumenti più innovativi con cui migliorare l’operatività. Oggi più che mai è essenziale investire nella gestione degli edifici, perché la pressione normativa, l’esigenza di risparmiare energia, la necessità di garantire il benessere degli occupanti ne mettono alla prova l’efficienza e la resilienza”.

Inoltre, ha detto Kumar, “con EcoStruxure Building Advisor si può passare da un approccio convenzionale alla manutenzione – reattivo, programmato, on-site – a un approccio più efficace ed efficiente che sfrutta il monitoraggio da remoto, automatizzato e continuo, e permette di attuare una manutenzione su condizione. I grandi clienti e chi deve gestire più edifici, dotati di sistemi di building management diversi, ottengono i massimi vantaggi dalle nostre tecnologie – aperte e agnostiche dal punto di vista dei sistemi – che creano un vero e proprio digital twin dell’edificio; egualmente, per loro ha grande valore la nostra presenza globale che permette di standardizzare le attività operative e di manutenzione usando questo software”.

EcoStruxure Building Advisor aiuta a gestire gli edifici in modo più proattivo, prendendo decisioni basate su dati per ridurre i costi di manutenzione e gestire al meglio i dati energetici, aumentare il valore degli asset, soddisfare meglio le esigenze degli occupanti, ottenere più sostenibilità ed efficienza.

I risultati ottenuti dai clienti evidenziano che l’utilizzo di EcoStruxure Building Advisor porta alla risoluzione dell’80% dei problemi da remoto, diminuendo del 29% le manutenzioni straordinarie con conseguente riduzione dei costi energetici del 20%, ottenuti sia risparmiando energia sia riducendo i costi dovuti agli interventi di manutenzione non programmati. Le analisi di settore stimano un risparmio globale di oltre 20 milioni di dollari generato dall’utilizzo del software da parte dei clienti.

Oltre al risparmio di costi, EcoStruxure Building Advisor consente di ottenere altri vantaggi.

• Analisi, diagnosi, raccomandazioni operative più accurate: adottare un approccio “Digital Twin” per i sistemi e le apparecchiature HVAC migliora di molto l’accuratezza delle analisi, il dettaglio della diagnostica, la capacità di raccomandare azioni correttive rispetto a quanto si possa ottenere con software basati su regole predefinite o sulle indicazioni date dal personale. Il Digital Twin si aggiorna continuamente sulla base delle informazioni raccolte da ben 200.000 componenti di sistemi HVAC connessi, installati in 8 diversi tipi di edifici in 20 paesi del mondo.

• Maggiore efficienza e produttività: grazie a un modello “ibrido” che unisce l’intervento di esperti HVAC da remoto e la presenza di team operativi locali, gli utenti di EcoStruxure Building Advisor ad oggi hanno potuto completare 16.000 diverse attività, risparmiando circa 260.000 ore di manutenzione che altrimenti sarebbero state realizzate sul posto da personale specializzato (individuazione del problema, diagnosi, apertura del ticket ecc).

• Affittuari più soddisfatti: EcoStruxure Building Advisor aiuta a ottenere la compliance con gli standard ISO50001 e/o obiettivi di sostenibilità basati sul miglioramento dell’efficienza energetica e della qualità dell’aria nell’edificio, così da rendere le strutture più salubri.

Organizzazioni di tutto il mondo in settori quali LifeScience, Sanità, Università, Uffici, Aeroporti e Strutture Sportive utilizzano EcoStruxure Building Advisor di Schneider Electric per garantire che le gli edifici siano sicuri, salubri, affidabili, efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili. Boston Scientific, l'Università dell'Iowa, tra molti altri, hanno raggiunto un ampio successo rispetto a obiettivi di sostenibilità, incentivi sull’energia e qualità dell’aria interna, creando edifici più sani per gli occupanti.

Per saperne di più su EcoStruxure Building Advisor di Schneider Electric, visitare qui (https://www.se.com/us/en/product-range/39297330-ecostruxure-building-advisor/#overview)

