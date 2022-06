Il nuovo trattamento di Theraclion per le vene varicose

Una tecnologia che elimina le vene varicose senza tagli o cicatrici, consentendo al paziente di tornare immediatamente alla vita normale.

Milano, 15.06.2022. E’ stata presentata a Milano la nuova piattaforma robotica SONOVEIN per il trattamento non invasivo per la cura delle varici e vene varicose .

L'azienda francese Theraclion ha sviluppato una piattaforma robotica per il trattamento non invasivo con l'ecoterapia. Questa soluzione tecnologica utilizza ultrasuoni focalizzati ad alta intensità (HIFU), immagini ecografiche dettagliate ad alta definizione ed elaborazione avanzata dei dati. Per i chirurghi vascolari, offre un'elevata precisione interventistica e facilità d'uso, mentre per i pazienti fornisce un trattamento extracorporeo, senza incisioni e senza cicatrici, consentendo loro di tornare immediatamente alle loro attività quotidiane subito dopo il trattamento.

Il Dottor Paolo Casoni, è chirurgo Vascolare e Direttore del Centro Medico Ippocrate a Parma, l’unico centro in Italia per la cura delle vene varicose ad utilizzare la tecnologia SONOVEIN e dice: “SONOVEIN è l’unica opzione esistente per trattare una vena varicosa dall’esterno, aggravando ultrasonicamente la parete venosa senza doverla incidere o rimuovere. Questo è sensazionale perché apre la strada a possibilità terapeutiche in flebologia che prima erano impensabili. Mi riferisco soprattutto all’opportunità unica di coniugare la conservazione del patrimonio venoso con l’intervento mirato, dall’esterno, dei soli punti refluenti. Conservazione e non invasività. Questo è il futuro”.

Ecoterapia con SONOVEIN

L'ecoterapia è una tecnica innovativa basata sulla tecnologia degli ultrasuoni focalizzati ad alta intensità (HIFU). A differenza della chirurgia convenzionale, dell'ablazione laser o a radiofrequenza, la terapia a ultrasuoni è una procedura completamente non invasiva che non lascia cicatrici.

Il trattamento, infatti, viene pianificato durante un consulto medico preliminare e di solito richiede una sola seduta. In tutti i casi, il paziente può riprendere le attività quotidiane subito dopo.

Theraclion

In Theraclion crediamo che la chirurgia come la conosciamo sia obsoleta. Trasforma i pazienti ottimisti in persone ansiose, i medici più brillanti in esecutori di sistemi in affanno e spinge i sistemi sanitari al limite. Abbiamo ovviato a questo problema sviluppando una piattaforma di trattamento extracorporeo. Abbiamo sostituito l'intervento chirurgico con un trattamento robotico dall'esterno del corpo, utilizzando gli ultrasuoni focalizzati ad alta intensità (HIFU). Le nostre piattaforme di ecoterapia all'avanguardia sono attualmente marcate CE per il trattamento non invasivo delle vene varicose con SONOVEIN® e dei fibroadenomi del seno e dei noduli tiroidei con Echopulse®. Situati a Malakoff, vicino a Parigi, i nostri dipendenti vivono e respirano l'innovazione attraverso un'ampia ricerca clinica e sfruttano l'intelligenza artificiale. Il solo mercato del trattamento delle vene varicose richiede circa cinque milioni di interventi all'anno. È un mercato dinamico in cui stiamo cambiando i paradigmi rendendo l'ecoterapia non invasiva il nuovo standard.

