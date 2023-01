Ecovisioni, la storia del cinema attraverso il clima e l’ambiente

È in libreria e negli shop online 'Ecovisioni. L’ecologia al cinema dai fratelli Lumière alla Marvel' di Marco Gisotti, Edizioni Ambiente, il primo libro in Italia a raccontare la storia del cinema attraverso le tematiche dell’ambiente e del clima. "In questo volume - spiega Gisotti - passo in rassegna 150 opere, 100 nel dettaglio e altre 50 più succintamente a uso e consumo di possibili usi didattici, a cominciare da quello che il grande cineasta Bertrand Tavernier ha definito come 'il primo film ecologista mai realizzato', 'Baku', prodotto dai fratelli Lumière nel 1987".