Un aumento di oltre il 140% rispetto all'esercizio precedente di nuovi clienti e volume delle transazioni alimenta la crescita aziendale e ne rafforza la posizione di leadership

SAN DIEGO, Dec. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ecwid, una delle principali società di e-commerce Software-as-a-Service (SaaS) a livello globale, ha comunicato oggi che le nuove iscrizioni nell'Unione europea sono cresciute del 143% nel primo semestre dell'anno, mentre il volume delle transazioni regionali è aumentato del 150% rispetto allo scorso anno. Ecwid ha inoltre annunciato partnership con i principali fornitori europei di pagamenti, tra cui: Giropay, SOFORT, iDeal, SEPA, Klarna e PayPal Plus. Negli ultimi mesi, Ecwid ha registrato una crescita eccezionale nell'area, unitamente a una crescita analoga in Nord America, rafforzando la propria posizione di leader di categoria.

Aiutare le piccole imprese europee a sopravvivere a una pandemia globaleLe piccole imprese rappresentano il 99% delle imprese europee e oltre il 50% del PIL di tutta la regione. Ecwid ha costantemente sostenuto la sopravvivenza delle piccole imprese mettendo a disposizione una piattaforma di e-commerce affidabile e gratuita a centinaia di migliaia di piccole imprese in tutto il mondo. Dall'inizio della pandemia, Ecwid ha permesso a migliaia di aziende europee colpite dalla chiusura dei negozi e dai lockdown nazionali di digitalizzare i propri punti vendita e le proprie attività operative.

Secondo BuiltWith®, uno strumento di analisi competitiva e di business intelligence che fornisce dati su adozione della tecnologia, e-commerce e analisi dell'utilizzo per Internet, Ecwid è tra le tre soluzioni di e-commerce più importanti per un terzo dell'Europa, tra cui Germania, Italia e Francia. Nel primo semestre dell'anno, in questi mercati Ecwid ha registrato una crescita di oltre il 200% dei nuovi utenti.

"La pandemia ha reso la nostra missione di democratizzare l'accesso agli strumenti tecnologici commerciali più significativa e importante", ha dichiarato Ruslan Fazlyev, CEO di Ecwid. "La possibilità di aiutare le piccole imprese di tutto il mondo a muoversi online rapidamente, accedere ai principali marketplace e a una serie di soluzioni di pagamento ci ha permesso di diventare il fornitore di elezione e soddisfare le esigenze delle aziende che si sono affacciate per la prima volta al mondo online."

La crescita dell'ecosistema dei partner regionali supporta la crescente domanda di soluzioni per l'e-commerceEcwid collabora con agenzie, sviluppatori di siti, host e fornitori di sistemi point-of-sale e di pagamento per sviluppare funzionalità per e-commerce end-to-end per le piccole imprese. I partner di Ecwid in tutta Europa sono più che raddoppiati nell'ultimo anno, poiché un numero sempre maggiore di aziende tecnologiche che forniscono soluzioni per vendite online, marketing, pagamenti e spedizioni ha istituito partnership strategiche per supportare meglio l'aumento delle esigenze relative all'e-commerce per le piccole imprese.

Per offrire un migliore supporto ai venditori in tutta Europa, Ecwid sta collaborando con i principali fornitori di pagamenti sicuri della regione, rafforzando ulteriormente la propria leadership nel mercato. I nuovi fornitori di pagamenti regionali europei sono a disposizione dei venditori tramite Stripe, la società tecnologica che realizza infrastrutture economiche per Internet, che vanta una partnership di lunga data con Ecwid. Le nuove partnership includono:

"Essere globali non deve significare dover rinunciare ad essere anche locali", sostiene Sophie Sakellariadis, Product Manager di Stripe. "Le aziende che accettano i metodi di pagamento locali hanno registrato un aumento della portata e della conversione nei mercati globali. La partnership di Stripe con Ecwid aiuta le aziende ad essere globali fin dal primo giorno, adattandosi al contempo alle preferenze locali dei clienti di tutto il mondo."

Informazioni su EcwidEcwid è un'azienda fondata nel 2009 che offre una piattaforma e-commerce SaaS globale. Ecwid fornisce soluzioni di vendita online per piccole imprese in oltre 175 paesi e in 54 lingue. Ecwid è stata creata per consentire alle aziende di creare in modo semplice e rapido un nuovo negozio online o aggiungere funzioni per lo shopping a un sito web esistente. La piattaforma offre ai venditori un set completo di strumenti di e-commerce, tra cui l'accesso a marketplace chiave, come Amazon e Google, l'accesso a un'ampia gamma di soluzioni point-of-sale e la possibilità di pubblicizzare e vendere su canali di social media come Instagram e Facebook. Ecwid offre a ciascun utente un sito web gratuito di e-commerce di una pagina e può integrarsi con qualsiasi generatore di siti, tra cui WordPress, Wix, Squarespace e molti altri. Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.ecwid.com

Contatti:LaunchSquad per Ecwid E-commerceecwid@launchsquad.com