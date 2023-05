Ed Sheeran: "Se perdo processo su copyright lascio la musica"

Il cantautore è stato citato in giudizio in un processo per plagio per la sua canzone del 2014 'Thinking Out Loud'

La superstar inglese Ed Sheeran ha detto che lascerà l'industria musicale se l'esito del processo per violazione del copyright dovesse essere a suo sfavore. Il cantautore è stato citato in giudizio in un processo per plagio per la sua canzone del 2014 'Thinking Out Loud'. Si presuppone che Sheeran e la co-autrice Amy Wadge abbiano copiato degli aspetti del pezzo classico della musica soul del 1973 di Marvin Gaye, 'Let's Get It On', incluso ritmo e una sequenza ascendente di quattro accordi. Il processo è stato indetto dalla famiglia del cantautore Ed Townsend - co-creatore del brano di Gaye - che lo ha denunciato diversi anni fa.

Lunedì 1 maggio nella corte di Manhattan l'avvocato di Sheeran, Ilene Farkas, ha chiesto al musicista quanto il processo gli stia pesando e lui ha risposto, come ha riportato il MailOnline: "Se accadesse (di non vincere, ndr), ho chiuso, mi fermo", intendendo la chiusura definitiva nel campo della musica. E' stato anche riferito che abbia detto alla corte: "Trovo veramente offensivo dedicare la mia intera vita ad essere un performer e un cantautore e avere qualcuno che la sminuisca".

L'anno scorso l'artista ha vinto in Gran Bretagna una battaglia di copyright sul fatto che la sua canzone del 2017 'Shape Of You' abbia copiato il brano del 2015 'Oh Why' di Sami Chokri e Ross O’Donoghue. Sheeran, nonostante le recenti affermazioni, ha sfornato di recente un nuovo singolo 'Boat' che è la canzone di apertura del suo prossimo album.