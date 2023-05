EdilExpoRoma 2023, costruire e abitare la casa: tutte le novità

Roma capitale italiana dell’edilizia apre le porte dell’edilizia italiana al Mediterraneo e all’Europa: al via alla nove giorni organizzata da You Marketing srl

Molti i visitatori dell'EdilExpoRoma 2023. La senatrice Cinzia Pellegrino, l’europarlamentare Maria Veronica Rossi e il presidente del consiglio regionale del Lazio Antonio Aurigemma, insieme al segretario di Cna Roma Luca Barrera e al tenente colonnello della Guardia di Finanza Francesco Basile, hanno dato il via alla nove giorni che propone Roma come capitale italiana dell’edilizia e apre le porte dell’edilizia italiana al Mediterraneo e all’Europa.

L’evento, organizzato da You Marketing srl, ha portato a Roma il meglio dell’edilizia presentando al pubblico le novità che riguardano costruire e abitare casa. E' un format dedicato al grande pubblico e al tempo stesso agli addetti ai lavori. Negli stand, le migliori aziende d’Italia e i marchi top level del settore a livello europeo e mondiale, espongono le ultime novità e le migliori soluzioni nel campo dell’edilizia e della casa, per costruire ed abitare.

Produttori, pubblico e istituzioni, possono incontrarsi e confrontarsi. Si parla di bonus, di corrette pratiche da seguire, di nuove tecniche e tecnologie di produzione e installazione, di concetti cardine come la rigenerazione urbana, l’efficienza energetica, l’eco sostenibilità dei materiali impiegati. Si approfondiranno tematiche come quelle della riduzione dei rischi sismici, del gas radon e ancora di codice degli appalti, digitalizzazione nei cantieri. Ci saranno momenti dedicati alla formazione professionale per gli addetti ai lavori. La fiera sarà aperta tutti i giorni fino al 4 giugno, dalle 10 alle 20. A EdilExpoRoma, costruire è di casa. I biglietti sono disponibili in prevendita sui siti vivaticket e cashglobo oltre che ai botteghini di Fiera di Roma.

“E' un piacere - ha detto Antonio Aurigemma, presidente del Consiglio regionale - tornare a vivere momenti come questo e che momenti come questo siano dedicati all’edilizia, ovvero un settore fondamentale per l’economia italiana anche a livello occupazionale. Vedo un buon flusso di gente e questo è un ottimo segnale”.

“Mancava - ha sottolineato Luca Barrea, segretario Cna Roma - un’iniziativa di questo genere che offre visibilità e un momento di incontro ad una filiera complessa come quella delle costruzioni e dell’edilizia che rappresenta la locomotiva dell’economia di un Paese. Un momento come questo in cui si incontrano tutte le componenti della filiera, è un momento di programmazione fondamentale”. Per l'europarlamentare Maria Veronica Rossi: “Vedere riuniti così tanti attori del mondo dell’edilizia aiuta a incanalare una voce unica dell’intero comparto per dare modo anche a noi rappresentanti di farci portavoce con l’Europa e avere più energia per superare quella burocrazia che spesso rallenta troppo procedimenti che andrebbero invece velocizzati.

"La Fiera di Roma - ha ricordato Senatrice Cinzia Pellegrino (FdI) - deve rilanciarsi attraverso eventi come questo e diventare punto di riferimento per lo sviluppo economico e turistico di Roma e dei territori limitrofi. Il binomio polo fieristico e aeroporto di Fiumicino devono trasformarsi in un volano importante per Roma e per tutta la Regione Lazio”.