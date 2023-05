Edilizia, studio: consumi termici ed elettrici immobili italiani pari a 47 mld annui

L’obsolescenza del parco immobiliare italiano è responsabile di una spesa annua per consumi termici ed elettrici che ammonta a 47 miliardi di euro. Il dato è stato elaborato dalla The European House - Ambrosetti su dati della Commissione Europea e presentato a REbuild, il meeting su edilizia e sostenibilità che si è svolto a Riva del Garda (9-10 mag). Inoltre il patrimonio immobiliare italiano sconta un tasso di rinnovamento (l'insieme di attività di ristrutturazione e di efficientamento sul patrimonio immobiliare esistente, ndr) molto basso, pari allo 0,85% all’anno, e con caratteristiche non in linea con gli standard in evoluzione.