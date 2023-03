Editoria, Agnese Pini presenta a Roma nuovo mensile Qn Mobilità

Sarà Agnese Pini, direttrice di Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, a presentare a Roma il 16 marzo (Palazzo Guglielmi, in Piazza dei Santi Apostoli), presso la sede di Comin & Partners, il nuovo mensile Qn Mobilità. All’incontro, introdotto da Federico Fabretti, partner Media Relations di Comin & Partners, presenzieranno Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Michele Masulli, direttore Area Energia I-Com, Diego Casali e Pierluigi Tassi, curatori di Qn Mobilità.

I lettori di Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno riceveranno in edicola, ogni ultima domenica del mese in abbinamento gratuito con la propria testata, il nuovo mensile. Qn Mobilità sarà anche un canale on line, quotidiano.net/economia/mobilita arricchito dagli articoli delle firme delle testate Monrif, con news e approfondimenti del settore, e rappresenterà una vera e propria istantanea del mondo in movimento.

Diego Casali, alla guida di un team capitanato da Leo Turrini e Pierluigi Tassi che, con le prestigiose firme del Sistema Qn, porterà i lettori alla scoperta di tutte le novità del settore automotive, dalle supercar alle vetture per la famiglia, dal mondo dei Suv alle citycar. Una guida fondamentale, soprattutto nel momento che segna il passaggio dai motori benzina e diesel all’elettrico, vero fil rouge della narrazione, in una fase di continuo aggiornamento delle recenti disposizioni europee in materia di transizione. Su Qn Mobilità non mancherà la Formula Uno e le novità che investiranno presto anche il mondo dei Gran Premi, le moto, le bike, i monopattini, camper e caravan e il mondo della nautica e del diportismo.