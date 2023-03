Editoria, nasce Audicom per misurazione audience digital e print

Si è tenuta oggi la prima riunione del Consiglio di Amministrazione di Audicom, la società che si occuperà della misurazione delle audience digital e print.

Il Consiglio, presieduto dal Presidente Marco Travaglia, ha tracciato le linee di sviluppo della società per il 2023, basate su due obiettivi: da un lato, la gestione e il mantenimento delle rilevazioni Audiweb e Audipress, che continueranno a essere condotte attraverso gli impianti metodologici attuali fino all’implementazione della nuova ricerca integrata, garantendo continuità nella distribuzione dei dati di audience al mercato; dall’altro, la raccolta e la valutazione dei risultati della RFP lanciata a febbraio, per poi predisporre il nuovo impianto di rilevazione digital+print nel più breve tempo possibile ed entro il 2023. Audicom opererà in stretta collaborazione con Auditel per quanto attiene alla misurazione dei contenuti video digitali così da garantire al mercato la disponibilità di un sistema di misurazione interoperabile che offra dati coerenti per analisi efficienti cross-mediali sulla fruizione dei video.

Il consiglio ha inoltre nominato Marco Muraglia come Amministratore Delegato della società e Alberto Vivaldelli (UPA) in qualità di Coordinatore del Comitato Tecnico. Inoltre, Marco Travaglia sarà affiancato dai Vice-Presidenti Pier Paolo Cervi, Uberto Fornara e Marco Girelli.

Marco Travaglia dichiara: “Si apre una nuova e rilevante fase nell’ambito delle ricerche ufficiali sulle audience, Audicom ha l’obiettivo di costruire una total audience digitale+stampa, interoperabile, per la parte video, con la total audience già realizzata da Auditel per i contenuti televisivi. E ciò sulla base delle direttive dell’Agcom, delle linee guida di UPA e UNA e delle aspettative degli editori. L’avvio della cooperazione fra i più rilevanti asset di ricerca nel nostro mercato potrà inoltre garantire, nel breve-medio periodo, a qualsiasi piattaforma o publisher o editore che offra spazi pubblicitari di avere misurazioni omogenee e basate su convenzioni condivise, in linea con quanto richiede il mercato”.

Il C.d.A. di Audicom è composto dai rappresentanti dei soci Assap Servizi Srl (azienda servizi di UNA) e UPA, lato “domanda”, Fieg e Fedoweb, lato “offerta”; Auditel, in forza di una quota della società, derivante dalla partecipazione in Audipress, esprime un rappresentante in Comitato tecnico.

Questa la composizione del nuovo C.d.A., la cui nomina ha la durata di tre anni: Fabrizio Barbato, Pier Paolo Cervi, Massimo Crotti, Michela Colamussi, Giovanni Scatassa, Alvise Zanardi, designati da FEDOWEB; Alessandro Bompieri, Francesco Dini, Uberto Fornara, Carlo Mandelli, Federico Silvestri, Raimondo Zanaboni, designati da FIEG; Marco Muraglia, designato da FEDOWEB e da FIEG; Francesco Del Porto, Mara Panajia, Raffaele Pastore, Carlo Alberto Preve, Marco Travaglia, Carlotta Ventura, designati da UPA; Massimo Beduschi, Vittorio Bucci, Marco Girelli, Andrea Sinisi, Stefano Spadini, Paolo Stucchi, designati da ASSAP Servizi; Stefano Del Frate, designato da UPA e da ASSAP Servizi.