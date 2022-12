Editoria, numeri in crescita per il quotidiano La Ragione

Il 2022 si chiude con numeri in forte rialzo per il quotidiano La Ragione. A guidare la crescita il digital, con il sito rinnovato e la nuova app che, nel mese di dicembre, superano i 50.000 utenti registrati. Oltre 1 milione le pagine visualizzate, per una sessione media di oltre 3 minuti. In vetta ai lettori si conferma la Lombardia, con Milano al primo posto, seguono Roma, Torino e Bologna. L'attività di gran lunga più trainante è quella della lettura del quotidiano online, che da sola genera il 15% delle visite.

Si amplia e consolida anche l'offerta podcast, con il recente lancio de "Il Pollitico", il nuovo podcast di commento all'attualità politica italiana, che va ad affiancarsi ai già esistenti ed affermati podcast della testata, che nel mese di dicembre hanno raggiunto il record di oltre 150.000 ascolti sulle principali piattaforme streaming (28% Apple Podcast; 26% Amazon Music; 20% Spotify; 28% smart speaker/altro). A trainare gli ascolti ancora una volta la Lombardia, seguita da Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. A livello global, seguono all'Italia Svizzera, Germania e Polonia. Si registrano ascoltatori anche negli USA.

Il podcast che registra la crescita più significativa è "Il ricatto di Putin", un appuntamento quotidiano di approfondimento sulla guerra russo-ucraina che, con i suoi 100.000 ascolti ha raggiunto le classifiche dei migliori podcast Spotify, posizionandosi nel top 10% dei podcast più seguiti e nel top 5% dei più condivisi a livello globale. Segue "I giganti della storia", distribuito in esclusiva su Amazon Music, con pillole dedicate ai più importanti personaggi storici, selezionato dalla stessa piattaforma come podcast "Rivelazione dell'anno". Si arricchisce di interviste esclusive anche il podcast "Voci e storie", con i racconti e le voci delle personalità di spicco del nostro Paese. Il progetto podcast de La Ragione cresce anche con i branded podcast, grazie al know-how di una redazione dedicata interna alla testata composta da giovani talenti e giornalisti senior e al background radiofonico del direttore de La Ragione, Fulvio Giuliani. Un mix di competenze e professionalità che consentono di realizzare podcast originali, dinamici e innovativi caratterizzati da contenuti giornalistici di riconosciuta qualità. A completare l'offerta multimediale della testata la nuova newsletter "La settimana della Ragione", in arrivo nelle prossime settimane.

Chiudono in positivo anche i social media della testata. In vetta LinkedIn che rispetto a dicembre 2021 registra una crescita organica del 212% in termini di followers. Seguono il profilo Facebook della testata, con un +105% follower e +30% di copertura rispetto all'anno precedente e l'account Instagram, con +70% follower e +60% di copertura organica. Un anno che si conclude in positivo anche per gli eventi speciali, occasioni di racconto, condivisione e scambio per la testata. Tra le tante iniziative di incontro, il successo della prima kermesse estiva “Voci e Storie a Porto Cervo” con ospiti alcuni dei più importanti volti del giornalismo e dello spettacolo italiano, tra cui Giorgia Surina, Mario Giordano, Giorgia Palmas e Filippo Magnini, oltre alla partecipazione per il secondo anno consecutivo alla 79ma Festival del Cinema di Venezia, in stretta collaborazione con Fondazione Ente dello Spettacolo e l’agenzia di comunicazione Joydis.

Tra le firme che hanno accompagnato i lettori quest’anno, il Direttore editoriale Davide Giacalone, il Direttore responsabile, Fulvio Giuliani ed altri editorialisti della testata tra cui, Andrea Pamparana, Carlo Fusi, Luca Ricolfi, Don Antonio Mazzi e tanti altri preziosi collaboratori.

Per festeggiare insieme ai lettori il Natale e la fine dell’Anno, da domani, giovedì 22 dicembre fino al 10 gennaio in tutte le edicole di Italia sarà gratuitamente distribuito in allegato al quotidiano un inserto speciale: una raccolta di tutte le ottave pagine del sabato, dedicate a personaggi illustri della nostra storia. Intellettuali, politici, imprenditori, volti dello spettacolo, del cinema, della musica e tutti i protagonisti che ci hanno accompagnato dal Risorgimento fino ai nostri giorni. La raccolta pubblicitaria in Italia anche per il 2023 sarà affidata ad OPQ srl.