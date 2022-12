Editoria, si rinnova la partnership tra Quotidiano di Sicilia ed Eni

Il Quotidiano di Sicilia si conferma il carburante della buona informazione e lo fa rinnovando la propria collaborazione con Eni grazie a un accordo per la distribuzione del giornale in novanta Eni Station a Palermo e Catania. Un’intesa che, rafforza la partnership di lunga data tra il quotidiano economico – primo in Sicilia per diffusione con quasi 10.400 copie tra carta e digitale (dati Ads, settembre 2022) – e il colosso italiano dell’energia. Una sinergia che negli ultimi anni ha già dato vita al progetto Eni Scuola, regalando a tanti giovani iscritti negli Istituti superiori di secondo grado siciliani l’occasione di scrivere sul QdS e sul QdS.it importanti riflessioni su questioni sempre più attuali quali ambiente, cambiamento climatico ed energie rinnovabili.

Adesso, editoria ed energia fanno nuovamente squadra per diffondere la buona informazione: dal prossimo 6 dicembre al 12 gennaio del 2023, infatti, gli automobilisti e i motociclisti che si riforniranno in una delle novanta Eni Station potranno non soltanto utilizzare per il proprio mezzo i carburanti di qualità garantiti dal cane a sei zampe, ma ritirare anche la propria copia del Quotidiano di Sicilia e tenersi informati su tutto ciò che accade nell’Isola e nel resto del Paese, grazie al modo unico del QdS di raccontare l’Italia vista da Sud. L’elenco delle Eni Station è consultabile sul sito del QdS.it e scaricando l’app EniLive.