EDMEC: le migliori soluzioni per l’ edilizia, performanti e eco-friendly!

EDMEC è l’azienda emiliana leader nella produzione di materie per l’edilizia di ultima generazione. Sistemi a cappotto e sistemi per l’ isolamento termico, intonaci termici, deumidificanti, pitture e malte, mirati al rispetto per l'ambiente e all’ ecosostenibilità.

San Felice S.P.( Mo) 24 novembre 2022. EDMEC nasce nel 2017, ma opera nel settore da oltre 40 anni. La filosofia aziendale? Da sempre, è orientata alla ricerca e allo sviluppo, con studio e ottimizzazione costante di soluzioni innovative per rispondere in modo efficiente, efficace ed ecosostenibile alle esigenze del settore edile.

“Ci rivolgiamo a tutti quei professionisti, rivenditori o imprese, che desiderano prodotti dalla qualità certificata, sinonimo di durabilità, garanzia e rispetto per l’ambiente.” afferma il referente aziendale, Geometra Angelo Molisso.

La mission? “Proporre sul mercato prodotti, rigorosamente Made in Italy, innovativi e all’ avanguardia, che siano ad alta lavorabilità e che utilizzino materie prime naturali.

Articoli del genere sono sicuramente frutto di un intenso lavoro di ricerca e sviluppo e sono in grado di garantire il massimo rispetto degli standard qualitativi di riferimento (attestato dalle nostre certificazioni), nonché ottimi rendimento e durabilità nel tempo.”

Prodotti per l’ edilizia eco-bio compatibili e performanti

EDMEC utilizza soltanto materie prime ecologiche, che non inquinano o che sono rinnovabili, soddisfando, in tutto e per tutto, i rigidi criteri e standards ISO delle normative europee.

“Da molto tempo, ormai, abbiamo adottato una politica eco-friendly. Un esempio? Non utilizziamo i quarzi in polvere, usati dalla produzione industriale e tradizionale soprattutto per le pitture e per le vernici.

Si tratta di elementi sicuramente cancerogeni: molti del settore, si sa, bypassano la questione perchè sostengono che, una volta mescolato, il quarzo non emana più particelle dannose in polvere. Ma cosa vogliamo dire, invece, della fase di produzione, nella quale gli operai che vi operano, le respirano inesorabilmente?”

EDMEC, invece, usa solo polveri minerali derivate dalla natura: rocce, fiumi, cave di marmo. Quindi, nel pieno rispetto dell' ambiente, sia per quanto riguarda la produzione, che per quanto concerne la commercializzazione.

Pure le resine utilizzate sono esclusivamente a base di acqua e non di solventi. “E’ proprio tramite l’ intenso e costante lavoro di ricerca e sviluppo, che riusciamo ad ottenere le stesse prestazioni delle tradizionali pitture e resine che contengono solventi, agenti inquinanti o cancerogeni, come la formaldeide.

Ma non solo. Anche i nostri intonaci in polvere sono ottenuti da sabbie di fiume e materiali calcarei. Ci sono poi ovviamente i premiscelati e i liquidi, ossia le pitture e gli smalti. Tutto all’ insegna dell’ ecosostenibilità.”

I prodotti EDMEC sono decisamente all’ avanguardia. “Siamo riusciti, ad esempio, a ridurre l’ utilizzo dei leganti idraulici, come il cemento, sostituendolo con le polveri pozzolaniche, materiale edile vulcanico naturale. Al riguardo, abbiamo condotto svariati test. Le tecnologie di nuova generazione ci hanno consentito di produrre un materiale che è in grado di aumentare il rendimento e le prestazioni sugli edifici sui quali è utilizzato, conservando, al contempo, un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Questo soprattutto se pensiamo che il processo produttivo del cemento è un processo altamente inquinante, e, si sa, in base alle ultime normative europee, ciò che produce tanto CO2, ha conosciuto, soprattutto recentemente, un incremento esponenziale dei prezzi.”

Ecco, l’ utilizzo di polveri pozzolaniche quali riducono notevolmente il CO2, con prezzi competitivi e aumentando al tempo stesso la qualità. Il risultato? Un prodotto edile che garantisce ottime prestazioni. Non solo aumentata resistenza all’ umidità e all’ usura del tempo dello stabile, ma anche durabilità elevata, protezione da agenti atmosferici, alternanza caldo/freddo ecc. Chi sceglie un prodotto EDMEC sceglie senza dubbio qualità e alta performance.

“Anche dal punto di vista dell’ isolamento termico, la nostra azienda ha condotto innovativi studi, questa volta con materiali nanotecnologici di derivazione minerale. Abbiamo quindi sviluppato intonaci e rasanti termici - esenti petrolio - che facilitano l’ applicazione e la resistenza contro gli agenti atmosferici.

Si tratta di un prodotto ignifugo, resistente all' umidità e altamente performante, che è possibile utilizzare in svariati contesti. Pensiamo ad esempio ad un contesto di centro storico, laddove ci sono edifici protetti dalla Sovrintendenza e dai beni culturali. Fare un cappotto qui non è possibile, mentre lo è utilizzare intonaci termici deumidificanti e nanotecnologici, come i nostri, estremamente resistenti all’ umidità.

Anche i nanotecnologici a basso spessore, sempre da noi utilizzati, possono essere di supporto ad esempio in edifici che necessitano il cappotto, ma nei quali le finestre devono essere isolate nei ponti termici, per impedire la formazione di muffa. In questo caso, i nostri rasanti isolano a basso spessore (10mm), evitando di dover intervenire sull’ infisso, con una conseguente riduzione della luce.

Molti sono i prodotti innovativi con materiali naturali. Intonaci deumidificanti termici e strutturali, ma anche pitture. “Al riguardo, abbiamo svilluppato sistemi tintometrici con basi colorate all’ acqua, ecocompatibili, laddove quelli tradizionali sono invece a base di agenti chimici o sintetici. I nostri prodotti sono senza dubbio alto performanti in relazione a resistenza e durabilità contro agenti atmosferici e tenuta del colore contro lo sbiadimento.”

Sostenibilità e Ricerca e Sviluppo per un’edilizia eco-friendly

Il lavoro di studio, analisi, ottimizzazione, implementazione in EDMEC è considerevole. “La nostra sfida è far sì che con l’ innovazione e la tecnologia d’ avanguardia possano essere commercializzati prodotti di qualità, che non inquinino e che siano performanti allo stesso livello, e in molti casi di più, rispetto ai tradizionali materiali.”

“Con il nostro operato, riscopriamo e valorizziamo l’ ambiente, che ci sta tanto a cuore. D’ altronde, le materie prime che utilizziamo si possono reperire tutte in natura... se pensiamo che ad esempio la polvere pozzolanica è stata utilizzata a partire fin dagli antichi Romani, ma non è stata più presa in considerazione.

Abbiamo intrapreso negli anni un percorso fatto di scelte coscienziose e responsabilità che porteremo avanti fino in fondo. Lo sappiamo, gli interessi delle lobby del settore, dell’ industria e del petrolio, sono non di poco conto. Ma noi non abbiamo intenzione di fermarci! Il nostro obiettivo è tentare di invertire questa tendenza, cercando di fare dell’ ecosostenibilità un valore assoluto su cui basarsi, anche nel settore edile, garantendo al contempo risultati duraturi ed efficienti.”

Sito: edmec.it

Mail: info@edmec.it

Tel: 0535/84120 - 0535/670039