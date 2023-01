Educazione ambientale: progetto giovani

Il progetto “Minori al Centro” è una bellissima iniziativa realizzata grazie alla sinergia tra il Comitato ASI Basilicata, di cui è Presidente Luigi Laguardia, in collaborazione con le due associazioni Invicta Basket Potenza e Vite in Movimento, con il supporto del Comune di Potenza (Assessorato Politiche Sociali) e che ha lo scopo di sensibilizzare bambini e ragazzi soprattutto sul tema dell’educazione ambientale.

Progetto che ha preso vita a dicembre, prima con una festa natalizia dedicata ai bambini, poi con la proiezione di due cartoni animati della Disney, “Encanto” e “Oceania”, per sensibilizzarli sul tema dell’inclusione. L’iniziativa della scorsa settimana invece ha visto i bambini coinvolti in un’attività a tema esclusivamente ambientale: grazie al recupero di vecchie cassette in legno hanno potuto dar vita alla propria fantasia, trasformandole in vere opere d’arte per poi renderle delle fioriere dagli accesi accenti cromatici.

Le fioriere sono state poste presso il Rione Malvaccaro di Potenza, una zona popolare della città, abbellite con piccole frasi e con dei ciclamini di diverso colore scelti appositamente per via della loro fioritura tra febbraio e marzo.

Il prossimo appuntamento per il progetto “Minori al Centro” sarà ad aprile con la Festa di Primavera e si proseguirà con il laboratorio d’arte, dove altri bambini, con l’aiuto di assistenti sociali e educatori, realizzeranno nuove fioriere da incrementare a quelle già sistemate approfittando del cambio di stagione per abbellire le strade del quartiere con fiori nuovi e colorati.