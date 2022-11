Educazione digitale: da Poste Italiane un webinar alla scoperta del data governance

Poste Italiane ha in programma mercoledì 9 novembre il webinar gratuito “I dati: il nuovo petrolio” in cui verranno illustrati come big data, data lake e data governance siano ormai elementi guida nella gestione di un’organizzazione.

Il webinar coglie l’incremento esponenziale della produzione e disponibilità di dati: complice la creazione di nuove piattaforme e la diffusione di IOT, aziende e organizzazioni hanno a disposizione innumerevoli informazioni utili a comprendere ed indirizzare l’attività d’impresa.

Per poter governare e valorizzare al meglio i dati, occorre avvalersi di algoritmi e analytics evoluti, basati anche su sistemi di intelligenza artificiale in grado di elaborare grandi quantità di dati strutturati e non strutturati: ad oggi oltre il 70 % delle organizzazioni investendo in sistemi di big data.

E’ possibile iscriversi al webinar gratuito dalla sezione web di Educazione Digitale https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html.

Anche questo webinar colloca l'Azienda come guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e innovazione.