Educazione digitale in Poste Italiane: l’innovazione negli strumenti di pagamento

Poste Italiane realizzerà un webinar gratuito “Pagamenti digitali: libera il tuo tempo e semplifica la tua vita” in cui verranno illustrati i vantaggi della dematerializzazione in uno scenario in cui i pagamenti con carte di credito o bancomat fisici non sono più lo strumento esclusivo rispetto alle tante soluzioni offerte dal mercato per trasmettere o ricevere denaro.

In una nota l’azienda specifica che il webinar sarà l’occasione per approfondire gli sviluppi in corso e i tanti vantaggi che derivano dai pagamenti dematerializzati in sicurezza sia per i singoli sia per la collettività, con uno sguardo anche al futuro ormai prossimo che si prospetta essere sempre più dematerializzato.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma dell’Azienda quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e innovazione. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l’hashtag #educazionedigitale , nella sezione web di Educazione Digitale e nella sezione storie di Instagram.