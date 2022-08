Educazione finanziaria, BPER Banca porta ai bambini di Albinea lo spettacolo “Tarabaralla”

Albinea, 29 agosto 2022. Con un evento speciale inserito nel programma del XIV Festival Libraria, sabato scorso BPER Banca e Carthusia Edizioni hanno coinvolto al Parco dei Frassini Margherita Hack di Albinea (RE) oltre 100 persone tra bambini, genitori e famiglie con la lettura animata e musicata tratta dall'albo illustrato “Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa”.

Lo spettacolo è stato realizzato dall’autrice del libro, Elisabetta Garilli e dal Garilli Sound Project, in collaborazione con il Comune di Albinea, La Biblioteca comunale ed EquiLibri.

Nel corso dell’evento Gloria Varani, Titolare della Filiale di Albinea, ha spiegato al pubblico il valore del progetto e ha regalato, al termine dello spettacolo, numerose copie del libro alle famiglie presenti.

“Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa” è un affascinante e coinvolgente albo, edito da Carthusia Edizioni, illustrato da Valeria Petrone, scritto e musicato da Elisabetta Garilli, sul tema del valore delle cose e del risparmio dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni. Il libro, nato quattro anni fa, è progettato per aiutarli a concepire il valore delle cose e del denaro in modo leggero e con un linguaggio adatto a loro, attraverso gli insegnamenti del mondo degli insetti.

Il bruco baronessa, protagonista del libro, rappresenta ciascuno di noi, con i propri desideri materiali o immateriali da realizzare. Sogna grandi ali da campionessa per volare, ma non ha nulla da parte da barattare. Si scatena allora la solidarietà degli altri insetti del bosco che, con stile da formica, avevano invece messo da parte foglie pregiate o gocce d’oro. Ciascuno con il proprio tesoro cerca di aiutare il bruco a realizzare il suo sogno, così quando si alza in volo con le sue meravigliose ali colorate sente di ringraziare gli altri insetti con i colori che le ali sprigionano. Tutti insieme riconoscono così il valore più importante, quello della solidarietà!

“Tarabaralla” è un progetto di ampio respiro: sono già stati realizzati, in questi anni, numerosi eventi di lettura animata e spettacoli musicali in diverse località della penisola, nonché in molte scuole, biblioteche e festival di settore.

L’idea centrale è quella di fornire ai genitori e agli educatori uno strumento utile per parlare con i bambini del tema del risparmio, della capacità di far fronte agli imprevisti e riuscire a realizzare un sogno mettendo da parte un proprio tesoro, dando importanza non solo ai valori materiali, ma anche a quelli non tangibili come l’amicizia e la solidarietà. Per BPER Banca, infatti, spiegare ai piccoli cosa c’è dietro un acquisto e da dove arriva il denaro necessario per realizzare un sogno è un atto di responsabilità sociale.

Per maggiori informazioni: https://www.bper.it/perche-sceglierci/educazione-finanziaria/tarabaralla