Educazione finanziaria con BPER Banca e FEduF: studenti lombardi a lezione

Centinaia di ragazzi hanno partecipato al Digital Talk: Neuromagia - Quando la magia ‘svela’ il nostro rapporto con il denaro”

Milano, 26 ottobre 2021. Circa 500 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia hanno partecipato questa mattina al Digital Talk “Neuromagia - Quando la magia ‘svela’ il nostro rapporto con il denaro”, promosso da BPER Banca in collaborazione con FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio).

L’evento ha affrontato il tema delle scelte nella gestione del denaro, evidenziando come vengano influenzate e condizionate molto spesso da elementi in apparenza poco tangibili.

Gli studenti hanno percorso, attraverso la narrazione dei relatori, le mappe mentali che guidano le nostre decisioni e i nostri comportamenti. Gli innesti dei trucchi di illusionismo hanno reso l’evento ancor più coinvolgente e innovativo.

Hanno partecipato i relatori Eugenio Tangerini, Responsabile External Relations di BPER Banca, Massimo Bustreo, psicologo e docente IULM, Edoardo Ares, illusionista, e Monica Rivelli, formatore di FEduF, insieme ai ragazzi delle scuole dell’ITET Maggiolini di Parabiago (MI), dell’ITC G. Zappa di Saronno (VA), IPC L. Milani di Meda (MB), IIS Piero della Francesca di San Donato Milanese (MI), ITS C. Battisti di Salò (BS), ISIS M. Mamoli di Bergamo, Istituto Tassara Ghislandi di Breno (BS) e IT De Simoni – Quadrio di Sondrio.

Per informazioni: www.bper.it