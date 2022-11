Educazione stradale e formazione per studenti, iniziativa di LINK4Schools a Palermo

I principi della sicurezza stradale, le norme per la condotta dei monopattini e la mobilità sostenibile all’interno dei corsi gratuiti di formazione dedicati agli studenti delle scuole. LINK4Schools, dopo il debutto di successo a Roma e nel Lazio, sbarca a Palermo con la prima sessione di educazione stradale, iniziata oggi presso il Liceo Classico Garibaldi. L’iniziativa lanciata da LINK by Superpedestrian -la tech company nata dal’MIT di Boston che ha progettato il monopattino elettrico in sharing più avanzato del settore- ha coinvolto oltre 2.500 alunni lo scorso anno. Nel 2022/2023 l’obiettivo è estenderla non solo a Palermo, ma a tutte le altre città dove l’Azienda ha avviato il servizio. Supportata dalla piattaforma Edustrada del Ministero dell’Istruzione e patrocinata dal Comune di Palermo, il progetto è sviluppato insieme alla Polizia Stradale e Legambiente che curano rispettivamente il modulo sulla sicurezza stradale e il tema mobilità sostenibile. LINK invece si focalizzerà sul corretto utilizzo dei monopattini elettrici e sulle regole da rispettare nell’utilizzo di questi mezzi.

La sessione formativa è solo il primo step dell’iniziativa che coinvolgerà migliaia di studenti, chiamati poi a realizzare un video sulle principali regole di sicurezza: i migliori – valutati dal Comitato organizzatore - saranno premiati con la partecipazione delle classi vincitrici alla giornata conclusiva del progetto che si terrà nel mese di maggio. “Siamo felici di portare a Palermo LINK4Schools -la prima vera iniziativa di formazione e sensibilizzazione sull’utilizzo dei monopattini elettrici in Italia- e di aver confermato per il secondo anno la presenza di partner importanti come la piattaforma Edustrada, Polizia di Stato e Legambiente, a garanzia di qualità dell’offerta”, ha detto Matteo Ribaldi, Public Policy & Business Development Manager di LINK by Superpedestrian, che ha aggiunto: “Crediamo fermamente che lo sviluppo del nostro settore passi anche attraverso una maggiore consapevolezza e conoscenza delle regole da rispettare e dell’impatto che questa nuova forma di mobilità può avere nel contesto urbano”.

Maurizio Carta, Assessore all’Urbanistica e Mobilità sostenibile, ha dichiarato: “la micromobilità elettrica non è più solo un accessorio della mobilità urbana, ma rappresenta sempre di più un complemento strategico del trasporto pubblico locale, offrendo un più ampio spettro di opzioni che rivoluzionino la mobilità sostenibile di Palermo. Una città che voglia diventare sempre più policentrica e incentivare la qualità di tutti i suoi quartieri necessita di una accurata strategia di incentivazione, promozione, sicurezza e innovazione relativa alla micromobilità, con particolare attenzione ai monopattini".