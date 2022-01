Effetto Covid: come sta cambiando il mondo del lavoro

La pandemia ha colpito duro il mondo del lavoro a livello mondiale mettendo in crisi interi settori produttivi. Per non parlare delle difficoltà che hanno coinvolto diverse categorie di lavoratori. Quali sono stati i settori più colpiti dalla pandemia e quali sono quelli in ripresa? Quanti sono i rapporti di lavori cessati e quelli attivati? Quali sono le nuove professioni più richieste? A queste ed altre domande hanno provato a rispondere Adnkronos ed Expleo attraverso l'analisi dei dati del Ministero del Lavoro, dell'ISTAT, di Unioncamere-Anpal, Sistema Informativo Excelsior e di OECD, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.