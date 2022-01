Effetto pandemia, 1 milione diagnosi tumori in meno nel 2020

Registrati anche il 56% di screening per l'Hiv in meno rispetto ai tre anni precedenti

La pandemia e i suoi effetti. Un milione di diagnosi oncologiche non eseguite nel 2020, e il 56% di screening per l'Hiv in meno rispetto ai tre anni precedenti, un rischio maggiore di sviluppare sintomi ansiosi, depressivi e stress correlati, l'aumento di dipendenze patologiche e di consumo di farmaci come gli ansiolitici e gli psicotropi. Sono alcuni degli effetti devastanti della pandemia da Covid-19 sulle patologie acute e croniche, evidenziati da uno studio della Fondazione The Bridge con Università di Pavia, Intexo e Società Italiana della medicina di emergenza-urgenza (Simeu) presentato durante l’incontro "L’impatto della pandemia sui pazienti no Covid".